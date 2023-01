Daniel Arenas sobre el beso con Adamari López: ‘Obré mal, actué mal’

Daniel Arenas está muy contento de ser parte de Hoy Día, el morning show de Telemundo, en el que se enfrenta a una nueva etapa de su carrera en la televisión, ahora como presentador. La semana pasada, en su primer día como conductor fijo del programa, causó revuelo cuando, luego de comentar el beso entre Arturo Carmona y Aylín Mujica dentro de La Casa de los Famosos, él besó a Adamari López para demostrar cómo son los besos entre actores. El colombiano se pronunció al respecto en un live con sus fans, a quienes les aseguró que se equivocó con esta acción.

“Me ponen en esta sección... Empiezan a hablar sobre las estrategias y el juego que había pasado un día anterior. En alguna de esas le piden a un actor que se dé un beso de novela con una actriz”, explicó. “En ese momento una de las presentadoras que estaba ahí en la sección dice: ‘Aquí tenemos una actriz y un actor por qué no nos demuestren un beso de novela, cómo es’”.

“En mi mente voy a librar la situación sin dar un beso. En actitud de galán, me le acercó y le aviento una mordida falsa. Pero vuelven a insistir con que se haga el beso”, recordó. Y agregó que hubo una insistencia por saber cómo es un beso de novela: “Se me ocurre decir ‘un beso de novela es un beso con todo menos con lengua’. No me pregunten por qué, me pasaron mil cosas por la cabeza, es mi primer día... Les puedo jurar que yo me bloqueé y le di un pico a Adamari. Apenas pasa esto obviamente me doy cuenta de la reacción de todo el mundo y dije: ‘¿Yo qué hice?’”, contó.

Para él no fue nada grato haber actuado así y expresó que durante los comerciales se quedó completamente callado y pasó el día pasmado por lo que había sucedido.

“Lo que quiero decir en este momento es que yo actué mal, yo obré mal. Resolví la situación de una manera equivocada. No estaba en personaje ni en una novela ni en La Casa de los Famosos ni estaba en controversia. Simplemente era un presentador de un programa que estaba hablando y dando noticias de otro show”, continuó.

“La manera de resolver era decir: ‘No, chicas yo no estoy actuando, yo no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie’”, dijo con la mente más clara. “Lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué. Me equivoqué porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo a uno como persona besarse con otra persona, así hubiera sido un pico o quico”.