Anahí y Manuel Velasco celebran 11 años de amor: ‘Gracias por todo lo que le has dado a mi corazón’

Los años pasan y el amor de Anahí y Manuel Velasco se vuelve cada vez más fuerte. La cantante y el político tienen un matrimonio sólido y una hermosa familia feliz, compuesta además por sus pequeños Manu y Emiliano, quienes son su total adoración. Este 25 de abril la pareja ha estado de celebración, pues cumplió 11 años de relación. Como era de esperarse, ambos tomaron sus redes sociales para compartir las más románticas dedicatorias.

©@anahi



Anahí y Manuel Velasco tienen una hermosa familia

“¡Feliz aniversario! Hace 11 años decidimos caminar esta vida juntos… (y hace 8, el mismo día 25 de abril/2015 nos casamos)”, escribió Anahí al inicio de su publicación en Instagram, destacando el curioso dato sobre el día de su boda. Junto a su mensaje agregó además un par de fotos: la primera posando en brazos de su marido, y la segunda junto a él y sus dos retoños.

“Hoy somos una familia llena de amor y cada mañana no hay nada que me dé más felicidad que despertar y abrazarte a ti y a nuestros dos bebés que son nuestra vida entera”, continuó en su mensaje. “Amor mío, solo le pido a Dios salud y tiempo, ¡mucho tiempo! Gracias por todo lo que le has dado a mi corazón. Si de algo puedes estar seguro es que aquí estoy para ti ¡siempre! ¡Infinito! Te amo”, finalizó.

©@velascom_



Ambos se dedicaron románticos mensajes en redes sociales

Algunos de los compañeros de la cantante en RBD reaccionaron a este lindo post y le enviaron sus mejores deseos a ella y a su esposo. “¡Felicidades! Que sigan siendo muy felices los 4”, comentó Dulce María. Muchas felicidades, ¡los quiero!”, escribió por su parte Maite Perroni. “Felicidades”, expresó Christian Chávez.

El esposo más romántico

Manuel no se quedó atrás, y también usó su cuenta de Instagram para expresar sus sentimientos hacia la madre de sus hijos. “¡FELIZ ANIVERSARIO AMOR DE MI VIDA! 11 años de caminar juntos en la vida, tomados de la mano, siempre unidos compartiendo momentos de inmensa felicidad”, escribió el exgobernador del estado mexicano de Chiapas.

©@velascom_



El político también le dedicó unas lindas palabras a su esposa

“11 años de ser el hombre más afortunado por tener a mi lado a una mujer que es ejemplo de vida y admiración. ¡ERES MI COMPAÑERA, AMIGA Y EL AMOR DE MI VIDA!”, continuó en su mensaje. “11 años bendecidos con nuestra familia, un sueño hecho realidad con el mayor regalo que Dios nos ha dado, nuestras dos mayores bendiciones, Manu y Emiliano, que son nuestra mayor alegría, razón de ser e inspiración”, agregó

“Doy gracias a Dios por unir nuestros caminos y le pido que nos siga bendiciendo con mucho amor, comprensión, salud, sabiduría y muchos momentos felices con nuestros hijos y todos los seres que amamos. ¡FELIZ ANIVERSARIO AMOR DE MI VIDA! ¡TE AMO!”, concluyó su post, el cual también acompañó de algunas fotos junto a Anahí y sus pequeños.

©@velascom_



Son una de las parejas famosas más sólidas

