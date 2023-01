Daniella Álvarez y su postura tras la controversia de Daniel Arenas y el beso a Adamari López

Las disculpas a su novia

Públicamente, Daniel le pidió una disculpa a la modelo. “Ese día me equivoqué, ese día obré mal. Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué”.

Antes de este live, el actor habló ante las cámaras de Telemundo sobre el futuro de su relación; pues Daniella radica y tiene su trabajo en Colombia. “Ya veremos que las cosas se van dando poco a poco, pero la idea es estar acompañado (en Estados Unidos), pero ahí vamos poco a poco.