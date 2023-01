Malti Marie, la hija de Nick Jonas y Priyanka Chopra, hace su debut en un evento público ¡y es hermosa!

Hace un año, Priyanka Chopra y Nick Jonas anunciaron el nacimiento de su hija Malti Marie, quien llegó a sus vidas gracias a la gestación subrogada. Pero fue hasta mayo que la pareja decidió presentar a la pequeña, pues tuvo que permanecer más de tres meses en la unidad de cuidados intensivos debido a su delicado estado de salud. Sin embargo, la pareja había sido muy firme en u decisión de proteger la identidad de su nena, por lo que no se sabía como era. Pero ahora, tras haber cumplido su primer añito, y con motivo de una ocasión myu especial para el cantante, él y su esposa se han animado a llevar a su hija al que ha sido su gran debut en público.

©GettyImages



Kevin, Nick y Joe recibieron un merecido reconocimiento

Este 30 de enero, Nick, Joe y Kevin, integrantes de la famosa banda Jonas Brothers, recibieron su merecida estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Siendo un momento tan especial en sus carreras, los hermanos acudieron acompañados de sus respectivas familias. Eso implicó que el menor de los tres asistiera con Priyanka, así como con su pequeña hija, de quien hasta ese momento se deconocía su carita, ¡y es hermosa!

Desde los brazos de su mamá, que estuvo en primera fila durante el evento, Malti Marie acaparó todas las miradas y por supuesto, fue fotografiada por los medios presentes. La pequeña, que cumplió su primer año el pasado 15 de enero, lucía adorable con un traje color beige de chaqueta y short, camiseta, botas y una diadema blanca con una flor.

©GettyImages



La pequeña Malti Marie acaparó las miradas

Pese a su corta edad y a la multitud que la rodeaba, la pequeña estuvo tranquila durante toda la ceremonia; de vez en cuando su mamá la ponía de pie sobre su regazo y jugaba con ella sin dejar de sonreír. La actriz lució muy guapa en un ceñido vestido café, largo hasta el tobillo, con manga larga y cuello alto.

Uno de los momentos más especiales del evento ocurrió cuando, en su discurso, Nick agradecidó el apoyo de su familia y bromeó sobre su amada hija. “(Quiero agradecer) a mi hermosa esposa, eres la calma en la locura, la roca en la tormenta y me encanta estar casado contigo. Es el mayor regalo. Y me encanta ser padre contigo, así que Malti Marie: Hola, nena. No puedo esperar para volver aquí contigo en 15 años y avergonzarte frente a tus amigos”, comentó el cantante de 30 años.