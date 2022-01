Nick Jonas y Priyanka Chopra reciben a su primer hijo a través de un vientre de alquiler

¡Enhorabuena! Nick Jonas y Priyanka Chopra anunciaron que le han dado la bienvenida a su primer hijo en común. A través de sus redes sociales, la actriz de 39 años compartió la buena noticia y detalló que la llegada de su bebé se había dado a través de un vientre de alquiler. Chopra compartió el siguiente mensaje: “Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un vientre de alquiler. Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo especial mientras nos enfocamos en nuestra familia”.

La actriz de origen hindú y su pareja, el músico de 29 años, se dieron el ‘sí acepto’ es dos espectaculares ceremonias en el palacio de Umaid Bhawan, en Jodhpur, India, en 2018, frente a 225 invitados. En el transcurso de cinco días, la pareja tuvo tras ceremonias más, la primera fue hindú –por las raíces de ella—y la segunda, fue cristiana, de esa forma se honró las culturas de ambos, así como a sus familias y tradiciones.

©@priyankachopra



Priyanka Chopra se casó con Nick Jonas en el día de su boda

“Caminar y verlo parado en el altar por primera vez, con el sol detrás de él fue algo como de un cuento de hadas”, dijo la artista a PEOPLE. “No podría haber planeado lo perfecto que era ese cielo o cómo volaban los pájaros cuando comenzaba la música o cómo sonaba el cuarteto de cuerdas o cómo se veía. Todo fue perfecto“, agregó Chopra sobre su gran día.

Luego de su boda, Priyanka reveló a la publicación que entre saus planes sí estaba el tener hijos, pero que no estaba en sus manos. “Siempre digo, ‘el hombre propone, pero Dios dispone’, así que no me arriesgo. Definitivamente, sí queremos hijos, y cuando sea el momento justo, sucederá”.

Los otros bebés Jonas

El bebé de la pareja tendrá muchos primitos con quien jugar, pues los otros hermanos de Nick, Kevin y Joe se han convertido en padres con sus respectivas parejas. Kevin tiene dos hijas con su esposa, Danielle Jonas; las pequeñas Valentina Angelina, de 5 años, y Alena Rose, de 7. Mientras que Joe y Sophie le dieron la bienvenida a su primera hija Wila, de un año, en julio de 2020.