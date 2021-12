No hay felicidad que se compare con dicha de la dulce espera de un bebé, y hay tantas cosas que preparar para recibir a la cigüeña que, a veces, el nombre lo dejamos hasta el último. Si no eres de las mamás que eligieron el nombre desde años atrás o ya no te gustó el que le ibas a poner a tu recién nacido, te dejamos la lista de los nombres más populares de 2021 y las tendencias que vendrán para 2022, ¡y esperamos poder ayudarte un poco con esta importante elección!