Chiquis Rivera envía contundente mensaje, en medio de confrontación con sus abuelos y tíos

La familia de los Rivera y sus enfrentamientos ha sumado un nuevo capítulo. Hace unas horas, Chiquis Rivera compartió un mensaje en su cuenta de X, anteriormente Twitter, el cual dejó más preguntas que respuestas. “Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de mi punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene”, se lee en el mensaje. Esta publicación se da en medio de las acusaciones de su tío Juan Rivera, quien asegura que él es el autor del tema Abeja Reina y no Chiquis, además de los dichos de la abuela de la cantante, quien dijo que los hermanos de Chiquis no trabajaban.

Chiquis Rivera envió un mensaje en sus redes que dejó muchas dudas

Además de este post en redes, la cantante ganadora del Latin GRAMMY, arremetió contra su familia materna en un show en Los Ángeles, California. “Estoy muy, muy decepcionada de ciertas personas que dicen ser que amar a mi madre y que hacen lo que sea por ella y hablan mal de mis hermanos, que quieren quitarles o les quitaron lo que mi mamá trabajó tantos años para darnos. Mi mamá no estuvo con nosotros en días festivos, en nuestros cumpleaños, en días muy importantes porque ella tenía que ir a trabajar”, dijo la cantante.

Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón, de MI punto de vista. Pero dejo en claro que si algo me pasa, ya saben de donde viene. — CHIQUIS (@Chiquis626) December 6, 2023

“Mi mamá trabajó por sus hijos, no por sus hermanos”, agregó la intérprete, quien se dejó ver visiblemente cansada de la situación que vive desde hace tiempo con su familia. Días después de esto, ahora Chiquis usó sus redes para expresar sus temores, sin hacer señalamientos directos.

La controversia en torno a ‘Abeja Reina’

Hace unos días, el tío de Chiquis hizo un live en Instagram donde le dio un ultimátum a su sobrina para que arregle la situación. En ese entonces, Juan le dio dos semanas a la cantante, de lo contrario emprenderá acciones legales en su contra. Rivera asegura que él contribuyó en gran parte del tema y que no ha recibido regalías ni el crédito correspondiente.

En el programa de La Mesa Caliente (Telemundo), Rivera dijo que este problema viene de 18 meses atrás y agregó que le parece muy injusto. “Yo no creo que es justo que si alguien más comete el error, ellos registaron el tema dieron los créditos como ellos quisieron sin reconocer lo que es correcto, yo nada más les he dicho: arreglen”.

Juan Rivera cree que Chiquis actuó de esa forma “por coraje”, pues justo cuando salió el tema, por allá de mayo de 2022, la familia se enfrentó por el manejo de las empresas de Jenni Rivera. Al cierre de esta edición, Abeja Reina continúa en las plataformas de streaming, y el video musical aún se encuentra disponible en YouTube. En dichas plataformas, la canción aparece escrita por Janney Marín (Chiquis Rivera) y Roberto Castro.

