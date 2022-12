Jenicka, hija de Jenni Rivera, revela que Juan López no es su padre biológico

Jenicka contó que su madre quedó embarazada de otro hombre mientras Juan López estaba en la cárcel. Su hermana Chiquis, incluso le reveló que Jenni rezaba día y noche para que la bebé se pareciera a ella y no al hombre con el que estuvo, pues Juan López sospecharía. Al final, Juan se enteró de la verdad, pero prefirió callar. “Juan supo que yo no era su hija poco antes de morir. Él de cierta forma ya lo sabía, pero me amaba y me cuidaba como si yo fuera suya, como su princesa”.

A pesar de la verdad, para Jenicka la única figura que conoce como su papá en Juan. “Juan es mi padre, él es el hombre que me crio, que me amó, que me cuidó, el que me hacía malteadas todas las mañanas…”. Jenicka ya perdonó y sanó esta gran herida, asegurando que no estaba molesta con Jenni. “Ella en algún punto me lo iba a decir pero ya no tuvo oportunidad”.

Sobre la relación que tiene con su padre biológico, reveló que esta no es muy cercana, pero que se conocen cara a cara. “Tengo comunicación con mi padre biológico. No hablamos mucho, pero él sabe la situación. Ya lo conocí en persona. Él está ahí, él trabaja… Ya conocí a su madre y su hermana, son grandes personas muy amorosas, estoy agradecida por eso”.

