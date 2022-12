En aquella charla en televisión, en la que no pudo evitar derramar algunas lágrimas, la modelo habló del motor en su vida: sus pequeños Francesa y Bautista. “Mis hijos son todo. Creo que sin ellos, la verdad, no hubiera podido salir como salí... Levantarme, verles la carita y decir: ‘Tenés que seguir’. Mis hijos me dan fuerza”, admitió entonces.