El sentido mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras el triunfo de Argentina en Catar

Y fue en durante bache en su carrera a la gloria que Tini le demostró su amor y su apoyo a su galán. Él mismo lo contó días después en una romántica publicación llena de agradecimiento. “Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡sin que te importara nada! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, escribió el futbolista refiriéndose a su novia.

“Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí. Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amo”, agregaba entonces, mensaje que hoy pareciera un presagio.

De Paul agradeció a Tini por su cariño y apoyo incondicional