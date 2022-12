Cobijado por el amor de Tini Stoessel, De Paul se alista para el decisivo partido contra Croacia

Las críticas que apuntaban a que Tini Stoessel estaba destrás del supuesto mal desempeño de Rodrigo De Paul en la cancha no podían estar más alejadas de la realidad. La mejor prueba de ello son los resultados que el argentino y su selección han tenido en el Mundial de Catar. Los equipos comandados por Lionel Messi y Luka Modrić se alistan para jugar la semifinal este 13 de diciembre. La cantante seguramente estará muy pendiente de este importante encuentro, pues a lo largo del torneo ha demostrado ser la porrista número del centrocampista, y no solo en el estadio, sino también en redes sociales.

©GettyImages



Argentina venció a Países Bajos y pasó a la semifinal

A decir verdad, tanto Tini como De Paul han encontrado en sus respectivas cuentas de Instagram el espacio para expresar su amor, cariño y apoyo las últimas semanas. Apenas el pasado fin de semana, el futbolista le dedicó una publicación a la intérprete de Miénteme. “Esta foto es después de Arabia... Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, ¡sin que te importe nada!”, escribió Rodrigo, refiriéndose a la derrota de su selección ante el equipo saudita el pasado 22 de noviembre.

©@tinistoessel



A finales de noviembre, Tini estivo en Catar apoyando a su novio

“Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, continuó en su mensaje. “Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”, agregó.

“Cuando arrancó esta locura, te dije que no te iba a fallar, que me iba a quedar hasta el último día, y acá estamos cumpliendo la palabra... en poco te abrazo, espéreme un poquito más… GRACIAS. Te amo”, finalizó De Paul. Junto a estas palabras, el jugador agregó una emotiva foto junto a Tini, los dos fundidos en un gran abrazo.