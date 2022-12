Rodrigo De Paul aparece en el concierto de Tini Stoessel y derrochan amor puro

Las celebraciones por la tercera Copa de Fútbol para Argentina en el Mundial de Catar 2022 continúan, al menos sobre los escenarios. El pasado jueves 22 de diciembre, Tini Stoessel ofreció uno de sus últimos shows del año y no estuvo sola, sino bien acompañada por su novio, el mediocampista Rodrigo De Paul, quien subió al escenario con todo y la copa. El futbolista, uno de los seleccionados que hizo posible la hazaña mundialista, se animó a cantar el tema Dale campeón, y en todo momento se mostró de lo más cariñoso con la cantante, con quien tiene una relación desde el año pasado.

En sus stories, tanto Tini como Rodrigo replicaron las fotos y videos de sus seguidores del momento justo en el que están sobre el escenario festejando la victoria de la albiceleste, al mismo tiempo que se derriten de amor el uno por el otro. En una de esas intervenciones con el micrófono, De Paul le dedicó unas palabras a su novia, asegurando que gracias a ella se supera todos los días.

“Les voy a contar por qué amo a esta mujer. La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucha luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, señaló.

¡TINI, DE PAUL Y LA COPA DEL MUNDO! Se vivió un gran momento en el show de la cantante, dónde Motorcito fue homenajeado por todo el público. ¡Dale campeón! pic.twitter.com/gLCm8zKuRs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

De Paul acudió al show de Tini en Campo Argentino de Polo con su hija mayor , Francesca, de tres años, fruto de su relación con la modelo Camila Homs. En Instagram stories, Rodrigo publicó una foto al lado de su hija, quien parecía muy animada y sonriente, luciendo unas gafas oscuras. En cuanto al pequeño Bautista, de un año, este se quedó al lado de su madre en casa.