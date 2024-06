Chiquis Rivera revela que sufrió la pérdida de su embarazo antes de subir al escenario

Con la sinceridad que suele caracterizarla, Chiquis Rivera se ha acercado a sus fans, a través de sus redes sociales, para compartir con ellos una triste noticia. Conmovida hasta las lágrimas, la intérprete reveló haber sufrido un aborto espontáneo, minutos antes de subir al escenario en Albuquerque, Nuevo México, donde se presentaría este fin de semana. Cabe destacar, que la intérprete no había hecho público su embarazo, por lo que sin duda la noticia ha tomado por sorpresa a sus seguidores y amigos, quienes de inmediato se han solidarizadon con ella y su prometido, Emilio Sánchez.

©@chiquis



Chiquis y Emilio atraviesan por un momento muy sensible en sus vidas

A través de su perfil de Instagram, compartió un video en el que visiblemente conmovida, explicó las razón por la que tomó la decisión de cancelar su concierto de la noche anterior, abriendo su corazón respecto a la delicada situación personal por la que atraviesa. “Con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario, tanto físicamente como emocionalmente. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación”, expresó la intérprete.

Chiquis detalló en su video cómo fue que sucedieron las cosas, mientras se preparaba para encontrarse con sus fans. “Quiero pedir disculpas a todas las personas que estaban emocionados de estar conmigo a noche, en la segunda noche de la gira, yo tambióen estaba superemocionada. Hice el soundcheck, estaba ahí en el venue desde temprano, ya iban a empezar con el cabello y con el maquillaje. Durante el soundcheck tenía dolores, como cólicos. Yo tenía siete semanas de embarazo, y me preocupé porque sí estaba sangrando poquito, pero hablé con mi doctora y me dijo que no me preocupara, que me la llevara suave, que no brincara en el escenario, pero al siguiente día, que fue ayer, fue más fuerte (el malestar)”, compartió entre lágrimas.

La intérprete reveló que intentó tranquilizarse para poder consentir a sus fans, pero desafortunadamente su estado empeoró. “Tenía mucho dolor y no quería cancelar, estuve ahí hasta el último momento, creo que me fui del venue hasta las seis y media, porque tenía el meet & greet a esa hora, y no aguantaba el dolor, no podía ni caminar. Me llevaron a las sala de emergencias y ahí me di cuenta de que desafortunadamente tuve un aborto espontáneo”, señaló.

Por otro lado, Chiquis detalló que hace apenas unas semanas se dio cuenta de que estaba embarazada, por lo que tanto ella como su prometido estaban sumamente ilusionados. “Yo apenas me di cuenta hace como dos semanas, y estabamos emocionados, pasó naturalemente, empecé la gira y todo, dije: ‘Ok, yo sé que muchas lo han hecho, yo puedo’, yo me sentía muy bien. Y me confirmaron en el hospital que perdimos el embarazo”, agregó.

©@emiliosanchez



La intérprete ha tenido que posponer algunas fechas de su tour por esta situación

La ilusión de Chiquis por convertirse en madre

Recientemente, Chiquis Rivera habló, en entrevista con HOLA! AMÉRICAS, de su deseo de convertirse en madre, asegurando que se encontraba en un momento muy especial en su vida en el que se sentía lista para la maternidad. “Yo he lididado con eso por muchos años... Ahora me siento muy bien con mi pareja, siento que todo lo que está pasando y ha pasado en mi carrera es algo tan bonito que me siento bien y me siento satisfecha”, compartió. “Me siento más lista que nunca para decir ok, sí pasa, gracias a Dios, y yo creo que eso es lo que hace falta en mi vida”, agregó.