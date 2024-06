Mario Bautista reflexiona sobre el amor y revela la dura vivencia que ha tenido que sanar

En el concepto de tu álbum, hablas de un renacimiento y también de sanación, ¿ha habido algo en particular que tú, en algún momento de tu vida o de tu carrera, hayas tenido que sanar?

Sí, claro, muchas cosas, pero yo creo que la que más me marcó, sin duda alguna, fueron nueve años de cáncer en mi familia. Mi abuelo murió de cáncer, cuando lo diagnosticaron le dijeron que se iba a morir a los seis meses y duró cuatro años y medio. Toda la familia gastó todo su dinero, o sea, vendimos todo para los tratamientos, para las quimioterapias, para los chochitos, que para la árnica… Y al final del día estuvo muy duro, porque de repente, de ser muy feliz y muy alegre toda mi infancia, se giró un twist muy loco, porque nosotros no entendíamos muy bien, nos costó poco a poco irlo entendiendo porque éramos muy chiquitos. Y de repente ya eran lamentos, ya eran llantos, ya no había fiestas los fines de semana, porque ya no había el mood de la familia para estar celebrando. Y justo el mes en el que muere mi abuelo, le diagnostican cáncer a mi tía y pasamos otros cuatro años y medio así...

Fueron nueve años de cáncer en la familia, que fue un reto muy difícil sanar después. Pero hoy en día también lo valoro y lo agradezco, porque eso también me dio lo más valioso que yo veo en la vida, que es todas las situaciones más difíciles se sobrepasan a través de la unión… (Fue) la lección más grande de mi vida, que ahora es el mensaje que quiero transmitir a través de mi música, que es a través de la unión puedes cruzar cualquier adversidad.