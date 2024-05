Viernes de Música Nueva: Camilo enternece con ‘tres’, y Mario Bautista lanza ‘Los Malacostumbré’

Camilo - Tres

Es un hecho que la creatividad de Camilo está en su máxima potencia, así como su disposición de seguir aprendiendo y explorando nuevos ritmos, instrumentos y rincones de su interior que hacen que su música sea una muestra clara de su identidad, misma que continúa teniendo una estrecha conexión con La Tribu. tres es un capitulo muy especial para Camilo por muchas razones, empezando porque cada una de las tres canciones es muy diferente a la otra.

Mario Bautista - Los Malacostumbré

Con “Los Malacostumbré” Mario introduce un “perreo tumbado”, canción producida por Yera, mezclando lo mejor de ambos mundos, el pionero mexicano combina elementos clásicos del corrido con explosivos ritmos de reggaetón para crear una fusión enigmática y única. Entre trompetas y un brillante conjunto de cuerdas, Mario recupera su poder y pone fin a quienes se aprovecharon de su lealtad. En el video, producido por The Broducers, vemos la narrativa de la canción desenvolverse a través de las escenas en formato cinematográfico mostrando a Mario pasando una situación difícil al ser encarcelado. A lo largo del video podemos ver escenas retrospectivas en las cuales se puede observar a Mario junto a sus amistades e interés amoroso, disfrutando de todo lo que conlleva su vida de fama, pero cuando llega el momento de estar en una situación difícil, todos le dan la espalda, sirviendo de metáfora de como gran parte de la sociedad hoy en día solo esta en las “buenas” y no en las “malas”.

Camila Cabello, Lil Nas X - He Knows

A su paso por la lfombra roja de la MET Gala, Camila Cabello aprovechó para anunciar este nuevo sencillo que ve la luz esta semana. “Ella es provocadora, y conoce bien la pista de baile”, escribió en X paa anunciar el lanzamiento oficial de la colaboración con Lil Nas X.

Ryan Castro - El Cantante del Ghetto

El álbum es una colección de 18 temas en los que combina elementos del reggaetón clásico, el dancehall y el trap, géneros que han caracterizado sus inicios de la música desde cantar en los buses hasta convertirse en la sensación mundial que es hoy en día. Titulado como su apodo, ‘El Cantante del Ghetto’ es un homenaje personal a sus raíces, a su humilde crianza y a la gente trabajadora de su ciudad natal.

Olga Tañón - No Sé Quién Soy

Olga Tañón la indiscutible “Mujer de Fuego“ figura estelar de la música tropical, se complace en anunciar el lanzamiento “No Se Quien soy” el emocionante segundo sencillo de su esperado álbum “Así Yo Soy”. En este tema, Olga une fuerzas con Lenier, el ascendente cantautor y ganador del Latin Grammy, para explorar con maestría y emotividad las complejidades de las relaciones amorosas que han perdido su esencia. El tema fue compuesto por Lenier, Olga Tañón, Mauro Bertran y Jordany González. La colaboración entre Tañón y Lenier destaca por sus matices vocales únicos y una interpretación que profundiza en la experiencia emocional de desconexión y redescubrimiento en el amor.

Close to Monday - Phantom

El exitoso dúo europeo de electro-pop Close to Monday continúa con fuerza con ‘Phantom’, su nuevo y majestuoso sencillo como parte de su serie mensual continua de sencillos. Envolviendo instantáneamente al público, ‘Phantom’ presenta una fusión clásica de melodías etéreas, sintetizadores vibrantes y de mal humor y letras emotivas. Haciéndose eco de las influencias icónicas de la onda oscura y de sus pares indie, el sonido del dúo se eleva a reinos sonoros y emocionales más audaces y sofisticados.

Bernier - Midori

La escena musical se prepara para recibir con los brazos abiertos el último lanzamiento de Bernier: “Midori”. Bajo el sello discográfico de AP Global Music, este talentoso artista promete cautivar a los oyentes con una propuesta audaz y seductora que no dejará a nadie indiferente. “Midori” no es simplemente una canción; es una experiencia sensorial completa. Inspirado en el licor japonés del mismo nombre, este sencillo fusiona letras sensuales con una melodía urbana que invita al movimiento y a la pasión. La combinación perfecta entre lo exótico y lo contemporáneo.

Pablo Kasta - Intoxicado

El tema, compuesto y producido por Pablo Kasta, da un giro innovador a la música latina, aportando una fusión electrónica original. A través de una percusión brillante y ritmos de trance, “Intoxicado” se convierte rápidamente en un éxito EDM que captura sin duda la verdadera esencia de un clásico de la música house. “Estoy muy emocionado, se lleva cultivando este proyecto por 5 años y no puedo esperar a que escuchen todo lo que viene.”, expresó Pablo Kasta.

Baby Yors - Cara de Ule

“Cara de Ule, te ha quedado un poco fule” dice el coro de la descaradamente divertida canción de Baby Yors que parodia ir demasiado lejos con las cirugías plásticas. Posiblemente un clásico del camp, “CARA DE ULE” surge de la experiencia casi fatal de Baby con una cirugía hace nueve años, cuando un cirujano plástico olvidó un trozo de algodón dentro de su nariz, lo que provocó una serie de procedimientos posteriores para arreglarlo.

Pink Pablo - Horses in Heaven

La polifacética estrella revelación Pink Pablo descubre una nueva interpretación del amor en su nuevo sencillo. “... the most magnificent horses you could ever imagine, horses, in heaven!” (los caballos más magníficos que puedas imaginar, ¡caballos, en el cielo!), narra un hombre, abriendo “HORSES IN HEAVEN” con lo que mejor puede describirse como una experiencia fuera del cuerpo: un sueño. En este tema experimental -una hermosa representación de su ingeniosa mente- Pink Pablo manipula potentes reverberaciones vocales y ve más allá de la norma musical para convertir las ideas más simples en un mundo propio. Capturando la esencia ensoñadora del synthwave de los 80, la sensación puertorriqueña funde su nueva perspectiva de lo que significa realmente el amor sobre sintetizadores brillantes y baterías contundentes.

Anabella - Mercie Beacoup

La estrella infantil venezolana Anabella presentó en Miami el sencillo “Mercie Beacoup”, con la colaboración especial de Nacho, otro logro en su ascendente carrera musical. “Es mi segunda producción del año, el primer feat con un artista reconocido internacionalmente como Nacho. Amé cada momento de la creación de esta canción, desde el estudio de grabación, el video, la reacción de mi familia. Me encantó vivir esta experiencia. Nacho es demasiado creativo y tiene muy buena vibra”, destacó la cantante, cuyo nombre real es Anabella Nammour.

Omar Montes y Saiko - Arena y Sal

En este poderoso remix, Omar reunió a nada menos que la brasileña Anitta, el panameño Sech, los argentinos Lit Killah y FMK y la leyenda del reggaetón de Puerto Rico, Yandel, uno de los artistas más grandes de la historia del género, influyente en toda la música urbana a nivel mundial. “Después del éxito multi platino que tuvo Arena y Sal estoy muy emocionado de poder presentar un remix que es la definición de un hit internacional con talento de todas partes del mundo. Estoy orgulloso de lo que representa esta canción y justo que llega el verano, espero disfruten con el calorcito a todo volumen!”, dijo Montes.

Gian Marco - Aún Me Sigo Encontrando

Esta verdadera joya musical, que tomó más de dos años su realización bajo la producción del multipremiado productor colombiano Julio Reyes Copello, fue presentada en privado hace unos días en Miami por Gian Marco para un grupo de amigos, medios de comunicación y colegas de la industria. La extraordinaria producción contiene 11 temas, ocho de ellos colaboraciones con las figuras latinoamericanas: Rubén Blades, Silvio Rodríguez, Luis Enrique, Andrés Cepeda, Mike Bahía, Gusi, Leonel García, Daniela Darcourt y Catalina García.

Felipe Peláez - Un Sueño Llamado Sinfónico

El concepto para este impresionante reto fue inspirado por el gran Ricardo Montaner, cuyo álbum grabado con la London Metropolitan Orchestra llevó a Felipe Peláez a ampliar sus fronteras creativas y explorar nuevos territorios musicales. “Un Sueño Llamado Sinfónico” representa un momento crucial en la increíble carrera del también compositor, que ha abarcado 20 años y ha visto consolidar su posición como uno de los artistas más influyentes en la música latina, acumulando una larga lista de logros mientras conquista a innumerables fanáticos en todo el mundo con su sobresaliente discografía.

Yesi Rodriguez - Good F***ing Bye

El sencillo viene después de “Besos Falsos” y “Lobo”, donde Yesi exploró las ramificaciones de un amor joven manipulador, levantando el velo del engaño y revelando la dolorosa verdad de la infidelidad. Ahora, con “Good F***ing Bye”, Yesi profundiza en descubrir tu fuerza interior para liberarte no sólo de una relación tóxica, sino también de la ansiedad y depresión que ésta causó. La canción, una convincente fusión de pop con sintetizadores y letras en Spanglish, se inspira en experiencias personales y pinta una imagen vívida de la agitación emocional y la eventual libertad de una pareja que destruye tu autoestima. “Good F***ing Bye” también captura la intensidad de lidiar con desafíos de salud mental mientras se navega por las garras sofocantes de una relación perjudicial.

Oal - No Jodas Con Mi

Una poderosa declaración del visionario artista puertoriqueño, la cual mezcla el trap con instrumentos no tradicionales de ese género, como la guitarra barroca y el charango. Con una fuerte determinación, Oal toma postura con respecto al empoderamiento y la resiliencia a través del claro mensaje de “No Jodas Con Mi”. “Creo que todos nosotros, como personas, tenemos a otros en nuestras vidas, ya sea voluntariamente o no, que actúan como detractores innecesarios y escépticos infundados —en una palabra, haters. Fue al reflexionar sobre ese fenómeno que me inspiré para hacer este tema. Gradualmente, el disco se expandió en alcance líricamente para convertirse en una refutación de todas las personas que son obstáculos para la felicidad y la paz mental de los demás”, Oal explica sobre la canción.

Debi Nova - Dar Vida

Este álbum, adquiere un significado especial al haber sido creado durante un momento trascendental en la vida de la artista: su primer embarazo. “Dedicarle este álbum a Paloma, mi primera hija lo hace aún más especial para mí. Es un reflejo de mi viaje personal y un testimonio de mi crecimiento como mujer y como artista”, explicó Nova sobre su obra más reciente.

Grupo Frontera - Jugando A Que No Pasa Nada

El álbum de 12 pistas es una oda a la vida, el desamor y el amor, tocando la fibra sensible con su cruda honestidad y mostrando el encanto y estilo característicos del Grupo Frontera. El álbum mezcla una variedad de géneros como el norteño y la cumbia, mientras tanto también incursiona en nuevos sonidos experimentales para el grupo. Además, debutaron con el anuncio de su álbum exclusivamente a principios de esta semana con la franquicia Transformers, consolidando aún más el alcance global del grupo.

Joss Favela - Mis Compas Vol. 1

Joss Favela se ha reinventado a sí mismo con su nuevo EP, Mis Compas Vol. 1, lanzado hoy. Esta producción es una celebración de la amistad a través de seis canciones espectaculares, en las que colabora con artistas de renombre como Banda MS, Erick Aragón “Codiciado”, Gera MX, Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, Luis R. Conriquez y Yuridia.

Banda Los Recoditos - Olivdalo Conmigo

“Y ¿Qué Tiene?” es el título del EP de Banda Los Recoditos, que incluye 6 canciones entre rancheras y baladas, todas ellas bajo la producción de Alfonso Lizárraga. El tema focus track que abandera esta producción se titula “Olvídalo conmigo”, una balada de desamor de la inspiración de Eladio Flores Castro y Raúl Quintero, quienes nos cuentan cómo un hombre quien está enamorado de una mujer que no le corresponde, le dice que el hombre al que ella ama y con el que vive, la engaña con otras y la hace sufrir, y que la mejor manera de olvidarlo es precisamente estando con él. En este 2024, Los Recoitos están cumpliendo 35 años de exitosa trayectoria, en los que han vendido miles de discos y han recibido decenas de premios reconociendo su música.

Los Rojos – Espero

El trío de hermanos regiomontanos que están lanzando su nuevo material discográfico. El álbum contiene 10 temas entre temas románticos y bailables todos ellos inéditos, de ahí también que nace el título del álbum. Incluyen varios duetos con importantes artistas que han venido a sumar a la carrera de la agrupación: BOBBY PULIDO, JORGE MEDINA y LOS CLAXONS, que con sus diferentes estilos han sabido fusionarse al género norteño de LOS ROJOS. “Espero” es el focus track de este álbum, pero es el tema “Desde que tú estás” a dueto con Los Claxons.

Sahir Montoya – La P-90

Un corrido inédito que cuenta una historia ficticia, sobre las andanzas de un personaje en un ambiente de violencia y conflicto armado. “La P-90”, fue escrito por SAHIR MONTOYA y Salvador Aponte, fue producida por Adrián Reyes, productor de artistas como: Edwin Luna y La Trakalosa, Pedro Fernández, Luz María (ganadora de “La Voz México”).

Peso Pluma y Junior H - La Durango

Con un telón de fondo de tenacidad y triunfo, “La Durango” muestra el viaje para superar obstáculos y abrazar el éxito. Con sus convincentes ritmos tradicionales y letras inspiradoras, la canción invita a los oyentes a reflexionar sobre la importancia de vivir el momento, celebrar los logros personales y apreciar los placeres simples de la vida. Navegando en un Durango y sumergiéndose en su entorno, el trío contempla la dedicación y la resiliencia que allanaron el camino para sus logros. La fusión del talento y la creatividad de Junior H y Armado complementan a la perfección el estilo incomparable y la autenticidad de la sensual voz característica de Peso Pluma, forjando un nuevo camino para el género musical.

Código FN - El Muchacho de la Barba

Basada en una historia real, “El Muchacho de la Barba” profundiza en la enigmática personalidad de un individuo aparentemente tranquilo y reservado, cuya apariencia exterior oculta una complejidad y fuerza más profundas. A través de imágenes y narraciones vívidas, la canción retrata a este personaje como un protector vigilante, descrito metafóricamente como una pantera, que navega por un mundo donde el peligro acecha y la lealtad es primordial. La mención de armas y alianzas con figuras poderosas como Mayito Zambada añade una capa de intriga e intensidad a la narrativa. Además, la canción evoca un sentimiento de nostalgia y lazos familiares, mientras el protagonista recuerda su infancia y la guía recibida de su padre encarcelado. En última instancia, la canción sirve como testimonio de la resiliencia y adaptabilidad necesarias para afrontar los desafíos de la vida en un paisaje en constante cambio, resonando en el público a través de su mezcla de realismo descarnado y emoción sincera.

Gerardo Ortiz - El Morro

Escrita por el mismo cantante y se suma a la increíble lista de sus composiciones originales, mismas que rápidamente se han llegado a colocar en los mejores charts de música latina.

Indy Fontaine - Paula de Abril

Una canción profundamente personal en la que Indy expresa su gratitud y amor por su hija. A través de letras sinceras y melodías evocadoras, Indy captura bellamente la esencia de la relación entre padres e hijos, convirtiéndola en una experiencia conmovedora y relacionable para los oyentes.

Lemuell - Mensajes Ficticios

Lemuell, una talentosa voz emergente proveniente de Puerto Rico, nos presenta su más reciente sencillo “Mensajes Ficticios”. En esta canción se adentra en el tema del anhelo por alguien que aparentemente está fuera de su alcance. Este track demuestra los sentimientos universales de tener sentimientos por alguien que podríamos considerar inalcanzable. En otras palabras, “Mensajes Ficticios” retrata vívidamente la esencia del enamoramiento por alguien que parece estar “fuera de tu alcance”.

Esteman - Cartagena

A solo unos días del lanzamiento de su muy esperado nuevo álbum, Secretos, Esteman está listo para encender las pistas de baile de todo el mundo con su más reciente sencillo, “Cartagena”. Esta canción electrizante funge como focus track del material de larga duración a punto de salir, y sin duda, capturará la imaginación de los fanáticos antiguos y nuevos. El video musical que acompaña el lanzamiento de la canción fue filmado en la locación de un helipuerto, dándole un toque impresionante a la acción. Este visual refleja la exuberante esencia del tema, al ser testigos de cómo Esteman y un elenco de invitados vibrantes se dejan llevar y festejan con abandono. “Cartagena” es la primera parte de un dance film alrededor de Secretos. Dirigido por George Gallardo Kattah, las otras dos partes del film saldrán a la luz en las siguientes semanas.

Virgi Dart - #NuCumbia

La prometedora artista nacida en Colombia y residente de Boulder, CO, Virgi Dart, nos trae una declaración musical electrizante a través del lanzamiento de su segundo álbum, #NuCumbia. Con este trabajo de larga duración, Virgi se impone la misión de cautivar al público de todo el mundo con su fusión única de ritmos y melodías de su país natal.