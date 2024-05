Con emoción, Héctor Sandarti comparte: ‘Es oficial, estoy de vuelta en TelevisaUnivision’

Héctor Sandarti está de vuelta en la pantalla chica a través de la señal de TelevisaUnivision. A través de sus redes sociales, el conductor de origen guatemalteco compartió la feliz noticia. sobre su nuevo show, CASH, el peso del dinero, el cual se transmitirá en México y Estados Unidos a partir del 2 de junio. Si bien el presentador no estuvo tan alejado de los reflectores, su proyecto anterior únicamente se veía en la televisión de su país natal. Ahora podrá deleitar todos los domingos al público con su carisma y energía inigualable.

©GettyImages



Héctor Sandarti

En su cuenta de Instagram, donde tiene más de 490 mil seguidores, Sandarti compartió un video en el que dio todos los detalles de este nuevo programa de concursos. “Es oficial, estoy de vuelta en TelevisaUnivision, con un nuevo show para toda la familia de México y Estados Unidos. CASH, el peso del dinero. Nos vemos a partir de domingo 9 de junio por la noche”.

Jimena Gállego, con quien Héctor compartió créditos en La Casa de los Famosos en Telemundo, se alegró por la nueva oportunidad de su amigo en la pantalla chica y comentó su publicación: “Felicidades compañero querido”. Ante el comentario de su coelga, Sandarti respondió: “Gracias Jimenita, te quiero!”. Con este amistoso intercambio de mensajes, ambos presentadores de televisión dejan ver que no hay nigún tipo de celo profesional, a pesar de trabajar en cadenas rivales.

Álix Aspe, Rashel Díaz, Mauricio Barcelata, entre otros famosos se alegraron por el nuevo proyecto profesional del carismático conductor, deseándole lo mejor en esta nueva etapa que arrancará en junio.

Su salida de ‘La Casa de los Famosos’

Antes de este proyecto, Héctor estuvo presentando dos temporadas del programa ¿Quién quiere ser millonario? en la edición de Guatemala. Previo a esta participación, Sandarti presentó al lado de Jimena Gállego las primeras tres temporadas del reality La Casa de los Famosos para Telemundo. Aunque se pensaba que Sandarti seguiría en la cuarta temporada del programa, sorpresivamente en 2023, luego de que concluyera la tercera entrega del reality, se dio a conocer que Sandarti había quedado fuera de la conducción.

En una entrevista con Anette Cuburu, el también actor habló sobre su salida. “Siempre dije que a mí la vida me preparó para ser conductor de ese programa y tuve la gran bendición de serlo en estas tres temporadas”, dijo. La entrevistadora le preguntó sobre los motivos por los que ya no formaba parte de dicha producción, a lo que Sandarti respondió que realmente desconocía la raíz de esa decisión. “No sé. Simplemente tomaron una decisión de darle un nuevo giro, posiblemente, al programa con nuevos talentos, nuevas caras, pero no pasa nada”, dijo en una charla con Anette Cuburu. Sin ningún rencor, expresó: “Como siempre digo: ‘Ok, va, cuando me quieran aquí voy a estar’”.

Puede que se haya cerrado esa oportunidad, pero ahora, Sandarti —quien se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica— está de vuelta, pero ahora con TelevisaUnivsion en CASH, el peso del dinero.