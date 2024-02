Héctor Sandarti emociona a sus fans con su regreso a la televisión

Luego de tomarse un tiempo alejado de la pantalla chica, Héctor Sandarti tiene buenas noticias para sus seguidores. El presentador volverá a la televisión con el programa Quien quiere ser millonario en su segunda temporada el próximo 28 de febrero, a través de la señal de Guatemala TV. El anuncio de su regreso se da semanas después de que deseara la mejor de las suertes a sus excolegas de La Casa de los Famosos 4, así como al equipo de producción. Desde que arrancó el proyecto, algunos de los seguidores del show han expresado en las redes que echan de menos al carismático guatemalteco, quien solía compartir créditos en dicha emisión con Jimena Gállego.

En octubre pasado, Héctor Sandarti reveló que dejaba la conducción de ‘LCDLF’

A través de sus redes, Sandarti compartió el siguiente mensaje: “El programa de concursos No. 1 en el mundo regresa a la TV de Guatemala. @qqsmgt segunda temporada inicia este 28 de febrero. Nuevos participantes chapines listos para ganar mucho dinero. ¡Ahí nos vemos!”.

Aunque ya no forman parte del miso equipo, su amiga y colega Jimena Gállego celebró el nuevo logro profeional de Sandarti en la televisión guatemalteca. La conductora reaccionó al post con una serie de emojis en forma de manitas aplaudiendo: “👏👏👏👏👏👏👏👏”.

Jimena Gállego, colega de Sandarti, festejó su nuevo logro profesional

“Que tengas mucho exito”, “Te queremos en la casa de los famosos”, “Eres profesional y nadie como tú como presentador”, “Te queremos Sandarti ❤️ orgullosos de ti”, fueron solo algunos de los mensajes por parte de sus seguidores, quienes le desearon lo mejor en este proyecto, pero al mismo tiempo, le expresaron lo mucho que lo extrañan en el reality de Telemundo.

La razón por la que Héctor Sandarti no está en ‘LCDLF4 ‘

En una entrevista en octubre del año pasado, con Anette Cuburu, el presentador habló del motivo por el cual no repitió como condcutor del reality al lado de Jimena Gállego. “No sé. Simplemente tomaron una decisión de darle un nuevo giro, posiblemente, al programa con nuevos talentos, nuevas caras, pero no pasa nada”, dijo en la conversación. “Como siempre digo: ‘Ok, va, cuando me quieran aquí voy a estar’”, indicó, dejando ver que no guarda nigún tipo de rencor.

“Haber estado ahí es una bendición enorme por todo lo que representa, por la gente a la que llegamos, lo que logramos y los números que logramos en la televisión. Todo eso es mío y me lo llevo para siempre”, añadió con una gran sonrisa.

