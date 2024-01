Tras su inesperada salida, Héctor Sandarti envía cariñoso mensaje a ‘La Casa de los Famosos 4’

En septiembre del año pasado, mientras se encontraba viviendo un duro momento a nivel personal, se dio a conocer que Héctor Sandarti ya no sería parte de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos (Telemundo). Tras conocerse su salida del reality, la cual sorprendió a muchos, el conductor aclaró que la decisión no había recaído en él, sino de la televisora. Sin embargo, el cariño y el agradecimiento hacia la producción han prevalecido, y prueba de ello es el mensaje que acaba de enviar el presentador guatemalteco en medio del reciente estreno del programa.

©Telemundo



Jimena y Nacho están al frente de la cuarta temporada de ‘LCDLF’

Este 24 de enero, un día después de que arrancara LCDLF con Jimena Gallego y Nacho Lozano como conductores, Héctor tomó sus redes sociales para compartir un mensaje a propósito de las lindas palabras que ha recibido de quienes lo echan de menos en la emisión. “No planeaba hacer este video, pero decidí hacerlo porque realmente me siento conmovido y muy agradecido por la cantidad de mensajes y comentarios que recibí ayer por parte de ustedes a raíz del estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos”, expresó en un video publicado en su Instagram.

“Yo no había querido pronunciarme a raíz de mi salida, pero me hicieron una entrevista donde dije que la decisión no había sido mía y lo sostengo, la decisión no fue mía”, continuó el conductor, quien fue anfitrión del reality show durante las tres primeras temporadas.

Sin embargo, en vez de ahondar en los motivos de su separación del programa, Sandarti se centró en todo lo bueno que le dejó el proyecto. “Lo importante es todo el cariño que recibí ayer, es un show que amo, que amé, que disfruté muchísimo hacer esas tres temporadas con un equipo de gente increíble”, agregó.

©@hectorsandarti



Héctor fue el conductor del reality por tres tempoaradas.

A su vez, reveló que ya se comunicó con el equipo que lidera la cuarta temporada de La Casa de los Famosos para expresarles sus mejores deseos. “Ya me comuniqué con Jimena y con todos mis productores para desearles el mejor de los éxitos en esta cuarta temporada, porque hay gente valiosísima detrás de ese proyecto, gente a quienes les voy a estar eternamente agradecido”, expresó el comunicador.

Finalmente, Héctor reiteró su agradecimiento a quienes le escribieron con aprecio y adelantó que dentro de poco estará de vuelta en la pantalla. “Lo importante es que me siento con cada uno de ustedes por los mensajes que me enviaron, los llevo todos en mi corazón y espero pronto poderlos ver, ya se están ahí cocinando algunas cosas… los quiero mucho y gracias por tanto, tanto amor, que Dios me los bendiga”, concluyó.

¿Qué dijo anteriormente sobre su salida?

Semanas después de que se conociera su salida como conductor de La Casa de los Famosos, Sandarti charló con la presentadora mexicana Anette Cuburu y tocó el tema de dicho proyecto televisivo. “Siempre dije que a mí la vida me preparó para ser conductor de ese programa y tuve la gran bendición de serlo en estas tres temporadas”, expresó.

Cuestionado sobre los motivos de su separación de la producción, él dijo que realmente no los conocía, pues la decisión no había sido suya. “No sé. Simplemente tomaron una decisión de darle un nuevo giro, posiblemente, al programa con nuevos talentos, nuevas caras, pero no pasa nada. Como siempre digo: ‘Ok, va, cuando me quieran aquí voy a estar’”, agregó, dejando ver que no guardaba ningún tipo de resentimiento, y que por lo contrario estaba dispuesto a seguir colaborando con el programa más adelante.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.