Gregorio Pernía, el famoso y muy querido ‘Titi’, compartió este romántico beso con su esposa Erika Farfán y le dedicó un lindo mensaje cargado de sentimiento, asegurando que lo escribía entre lágrimas.

“Te voy a extrañar a ti @erikarfarfan y toda mi familia ❤️ a pocas horas de entrar a la casa de los famosos @telemundo ya escribiendo esto vienen lágrimas en mis ojos, por mi hijos, por ustedes que me quieren y me acompañan y hasta por mis perritos que amanecen a buscarme para que les consienta y les de comida, en general voy a extrañar a toda mi familia a la cuál ustedes también pertenecen y siempre me han acompañado. Poder recordar allá adentro que uno en la vida no viene a ganar, si no a crecer como ser humano. Que el manto divino de Dios nos proteja. Los quiero”.