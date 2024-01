‘La Casa de los Famosos 4’: Jimena Gallego y Nacho Lozano prometen una temporada inolvidable

A menos de una semana de empezar esta 4.ª temporada que se viene muy emocionante, ¿cómo se sienten de estar a punto de empezar?

Jimena Gallego: Estamos muy emocionados de estar una temporada más y de darle la bienvenida a Nacho Lozano a esta 4.ª temporada de ‘La Casa de los Famosos’. Nos pasa a todos los que estamos ya en la producción, en los ensayos, leyendo el guión, viendo por supuesto al elenco que va a entrar a la casa. Ya quiero que empiece. Siento yo que estamos como caballos de carreras esperando ya en la reja, que nada más te la abran para salir corriendo. Yo me siento así. Sé que Nacho también se siente así en la emoción. Es increíble y creo que esta va a ser una temporada inolvidable.

Nacho Lozano: Imagínate para mí estar junto a Jimena, que tiene toda la experiencia en ‘La Casa de los Famosos’, llegar a esta cuarta temporada que es mi primera vez y que me tiene fascinado, me tiene también muy ansioso y muy contento. Es un privilegio. O sea, es una casa de los famosos, única, no histórica. Para mí es un privilegio unirme a esta gran familia de profesionales.