Bella Hadid nos muestra cómo llevar pantalones ‘capri’ con sandalias este verano

Si algo domina Bella Hadid, es vestir con mucho estilo. La modelo, aparte de caminar en las pasarelas más importantes del mundo, ha trabajado con marcas de lujo y ha protagonisado una gran cantidad de portadas y campañas publicitarias.

Después de estar tan expuesta al mundo de la moda junto a su hermana Gigi Hadid,la modelo de 27 años se ha posicionado como una de nuestras musas del street style, y aunque ha dejado las pasarelas, cada que es vista públicamente queremos replicar cada uno de sus looks, pues no podemos negar que es el balance perfecto entre effortless y súper chic.

La tendencia de los capri pants

Sabemos que los pantalones pescadores son tendencia esta temporada de primavera/verano gracias al regreso de la estética noventera y de principios de los dosmiles, y aunque muchas se han resistido a su regreso, la realidad es que se han visto cada vez más en las calles de las ciudades más top alrededor del mundo y entre las creadoras de contenido en redes sociales.

©GettyImages



Bella Hadid en las calles de Nueva York.

Los capri pants son el punto medio entre unos shorts y unos pantalones de largo normal, ideales para sobrevivir la temporada de calor. En esta ocasión, Bella Hadid apuesta por llevarlos en un look monocromático negro, lleva una silueta de pescadores skinny o pegaditos, que combina con unas sandalias de tacón que le lucen espectacular.

Parece que llevara un look deportivo que eleva con un par de zapatos más sofisticados creando el balance perfecto. Tenía tiempo que no la veíamos en un atuendo que no evocara la tendencia de“cowboymanía”,y tiene sentido, ya que ha estado muy cerca de su nuevo novio mexicano Adán Bañuelos, un auténtico vaquero.

Orabella, sus nuevas fragancias

Hace un par de meses la modelo anunció que lanzaría su propia marca de belleza bajo el nombre “Orabella”. Aunque muchos especularon al respecto, hace dos días sorprendió con la noticia de que al parecer se trata de su propia línea de fragancias.

El lanzamiento incluye tres fragancias: ‘Window2Soul’, ‘SaltedMuse’ y ‘Blooming Fire’, cada una con diversas combinaciones de notas olfativas que resultan en tres esencias completamente diferentes. Todas tienen una composición de aceites esenciales y son completamente libres de alcohol, de esta forma tienen un efecto hidratante sobre la piel.

La campaña de lanzamiento incluye clips de Bella en un setting campirano que tiene un look & feel de lo que podríamos describir como un “bosque encantado” donde la modelo explica que “el mejor accesorio que una persona puede llevar es su aura”, misma que se hace notar a través de estas fragancias.