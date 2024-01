Alana Lliteras, la más joven en ‘La Casa de los Famosos 4’, nos revela su curiosa estrategia para ganar

De niña ganaste un reality de cocina, y hace poco ganaste ‘Top Chef VIP’, ¿cuál crees que ha sido la clave detrás de estos triunfos?

Pues los reality en los que he estado son muy diferentes a estos. Yo sé que muchas veces dicen que como que tienes que llegar con la mente de ‘voy a ganar’, pero en mi caso yo nunca he entrado así, me ha funcionado. Yo simplemente digo: ‘Me voy a divertir, lo voy a disfrutar y voy a dar lo mejor de mí’. Entonces como que realmente no me enfoco tanto en la meta de la final, sino en disfrutar y aprender del proceso. Y eso me ha funcionado mucho porque pues he fluido durante todo y mira, hasta ahorita me ha llevado a lejos.