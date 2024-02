Héctor Sandarti y su esposa celebran su noveno aniversario de bodas en un paradisíaco destino en México

Héctor Sandarti, uno de los rostros más queridos de la televisión, está de festejo, pues celebra sus nueve años de casado con Paulina Segura. El carismático presentador compartió algunos detalles del festejo al lado de la mujer de su vida, con la que se encuentra pleno y feliz. Para celebrar por todo lo alto su aniversario, la pareja se fue de viaje a Bacalar, Quintana Roo, uno de los lugares más paradisíacos del Caribe mexicano.

Héctor Sandarti y Paulina Segura están juntos desde 2015

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 488 mil seguidores, el guatemalteco dio un vistazo de su llegada a un lindo hotel boutique en las orillas del centro turístico, conocido también como la ‘Laguna de los 7 colores’. “Festejo de noveno aniversaro de casados en Bacalar, Quintana Roo. Hace 9 años nos dimos el ‘SÍ’… y aquí seguimos, juntos y felices celebrando nuestro aniversario en un precioso lugar”, escribió junto a la instantánea en la que aparece junto a Paulina sobre uno de los muelles con vista a la laguna.

Héctor Sandarti y Paulina Segura celebran nueve años de casados

Por su parte, Paulina compartió unos videos de la espectacular vista que tienen hacia la laguna, además de un romántico post con un sticker a propósito de su aniversario. Juntos han superado grandes adversidades, como en 2023, cuando falleció la mamá del presentador. Paulina Segura se convirtió en la mayor fortaleza de Héctor en esos duros momentos. También estuvo a su lado cuando en octubre pasado, no fue contemplado para la nueva edición de La Casa de los Famosos.

La bonita familia que han formado con Juliana

En los casi 10 años juntos que tienen, Héctor y Paulina han formado una linda familia con la hija de ella, Juliana. Si bien el conductor de tv no es el padre biológico de la joven, la ha visto crecer como si fuera su propia hija. Acerca de la razón por la que él y su esposa no tienen hijos propios, el presentador explicó en una entrevista en 2021 con TvNotas que él renunció a ser papá biológico porque así lo quiso; fue un acto de amor.

Héctor Sandarti con Paulina y Juliana

“Cuando conocí a Paulina, mi esposa, me dijo que ya tenía una hija, que no podía tener más y me preguntó muy honestamente: ‘Héctor, si te casas conmigo, ¿renuncias a ser padre biológico? Si no, con todo el amor del mundo te dejo ir’. Lo pensé un minuto y dije: ‘Si no tengo hijos propios no pasa nada, me quedo con ustedes y espero que sea para toda la vida’”, compartió.

“Creo que padre es el que educa día a día y no sólo el que engendra; es una gran responsabilidad, pero también una bendición que Juliana me deje ser su papá. Lo disfruto todos los días, soy un hombre bendecido, lleno de amor, trabajo y salud, no puedo pedir nada más”, reveló en ese entonces.

