Héctor Sandarti revela la razón por la que no estará en ‘La Casa de los Famosos 4’

La Casa de los Famosos se convirtió en todo un éxito de la televisión, un reality show que desde su primera edición contó con la conducción de Héctor Sandarti. Aunque se confirmó una nueva temporada, el presentador guatemalteco deja el lugar frente a las cámaras para dar paso a Nacho Lozano en el proyecto, una decisión que, revela, no fue suya sino de la televisora.

“Siempre dije que a mí la vida me preparó para ser conductor de ese programa y tuve la gran bendición de serlo en estas tres temporadas”, dijo en una charla con Anette Cuburu. La entrevistadora le preguntó sobre los motivos por los que ya no estaría en la nueva temporada, y él respondió que todo fue decisión de la compañía: “No sé. Simplemente tomaron una decisión de darle un nuevo giro, posiblemente, al programa con nuevos talentos, nuevas caras, pero no pasa nada”, dijo en una charla con Anette Cuburu. Sin ningún rencor, expresó: “Como siempre digo: ‘Ok, va, cuando me quieran aquí voy a estar’”.

Sandarti se lleva gratos recuerdos de su tiempo como parte del reality, en el que estuvo junto a Jimena Gallego. “Haber estado ahí es una bendición enorme por todo lo que representa, por la gente a la que llegamos, lo que logramos y los números que logramos en la televisión. Todo eso es mío y me lo llevo para siempre”, dijo con la sonrisa que tanto lo caracteriza.

Una nueva etapa

Esta mitad del año estuvo llena de retos personales y profesionales para Héctor Sandarti. A principios de septiembre, el presentador despidió a su mamá, doña Gerti, quien falleció cuatro días antes de cumplir 90 años. Héctor y sus hermanos habían viajado a su natal Guatemala para celebrar juntos, pero los planes fueron otros, logrando estar reunidos para un último adiós a la mujer que tanto aman.

Días después llegó el anuncio de que ya no sería parte de La Casa de los Famosos, y dejó claro que no era por un estado depresivo, como se había especulado. En cambio, aprovechó su estadía en casa de sus hermanas para someterse a una cirugía estética en la que pensaba desde hace tiempo. Sonriente y aún con las marcas del procedimiento quirúrgico, reveló al público lo que se había hecho para lucir mucho mejor en sus futuros trabajos en la televisión, los cuales sus seguidores esperan escuchar muy pronto.

