Héctor Sandarti comparte el antes y el después de sus cirugías: ‘Estoy muy feliz con el resultado’

A 17 días de haberse sometido a un par de procedimientos estéticos, Héctor Sandarti compartió en sus redes sociales el antes y después de las cirugías en su rostro, asegurando que se siente “muy feliz con el resultado”. El presentador de televisión se sometió a dos intervenciones; la primera fue para reducir la grasa acumulada en el cuello, y la segunda para hacer un levantamiento de párpados.

©@hectorsandarti



Héctor Sandarti decidió hacerse las cirugía para lucir un poco más renovado

A través de su perfil de Instagram, el presentador compartió una foto en la que se muestra antes de la operación y el resultado de esta. Aún con un poco de inflamación por el procedimiento, Héctor luce radiante y sobre todo feliz, pues obtuvo el resultado deseado. “Y para quienes me han preguntado por mi recuperación, después de la cirugía, aquí les publico el proceso de recuperación 17 días después de la intervención. Aún falta un poco por desinflamar, sobre todo los ojos, pero estoy muy feliz con el resultado”, indicó junto a la imagen comparativa en la que aparece antes y después de su cirugía.

En días pasados, el carismático conductor de televisión ya había dado a sus fans un vistazo de cómo lucía después de la operación, sin embargo, aún estaba demasiado inflamado, incluso con unas vendas y curaciones. Estando en Guatemala, por el cumpleaños y posterior deceso de su querida madre, Héctor Sandarti decidió ponerse en manos de un experto en su país natal y renovar su imagen. “Soy yo, no se espanten; pareciera que me atropelló un camión pero no, no es así, lo que tengo en mi rostro es el productor de una cirugíua estética”, compartió en un video para sus fans.

Habló también de la decisión que lo llevó a pasar por el quirófano. “Darme una ayudita para verme más fresco, un poquito más joven de la edad que tengo; tengo 55 años no crean que me voy a ver de 20 o de 30, yo creo que me voy a ver de unos 45”, indicó. “Era justo y necesario por mi edad, por mi trabajo, por mi carrera, por respeto al público y claro que sí, un poco de vanidad”, admitió.

En ese mismo post, Sandarti explicó a detalle las cirugías por las que pasó hace unos días en Guatemala, donde se encuentra bajo los cuidados de sus hermanas. “Ritidoplastia cervical y blefaroplastia superior. En ‘español’: Reducción de papada y párpados superiores. No lo hice para cambiar mis facciones o expresión, es solo una refrescadita de rostro para disminuir el paso de los años y ofrecerles siempre mi mejor sonrisa”.

