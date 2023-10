Héctor Sandarti revela qué cirugías estéticas se realizó en la cara

Luego de preocupar a sus fans con un par de fotos desde el hospital en donde se notaba con vendajes y moretones en la cara, Héctor Sandarti reapareció en las redes para tranquilizar a sus seguidores y explicar los procedimientos estéticos a los que se sometió días atrás. El presentador guatemalteco compartió un video en el que detalla las cirugías plásticas que se realizó con el fin de verse mucho mejor y que, desde su recuperación, ya lo hacen sentir muy bien.

“Lo que tengo en mi rostro es el producto de una operación estética, una cirugía plástica que me acabo de hacer aprovechando que estoy en Guatemala”, explica en su clip. Héctor y sus hermanas habían viajado hace unas semanas a su país natal para celebrar el cumpleaños número 90 de su madre, Gerti; desafortunadamente, la señora falleció cuatro días antes de la fecha con la familia reunida para dar el último adiós. Desde entonces, el conductor de programas como La Casa de los Famosos permaneció en Guatemala, y aprovechó la estancia para consentirse con unos arreglitos faciales.

Héctor estuvo asesorado por el cirujano Ernesto Cofiño, quien le recomendó hacerse una ritidoplastia cervical extendida, que es la reducción de papada. Además, como habíamos comentado en HOLA! Américas, se sometió a una blefaroplastía superior, con la que redujo el exceso de piel en los párpados.

“No lo hice para cambiar mis facciones o expresión, es solo una refrescadita de rostro para disminuir el paso de los años y ofrecerles siempre mi mejor sonrisa”, asegura Sandarti, de 55 años, quien se encuentra en recuperación en Guatemala bajo los cuidados de sus hermanas.

Feliz y con el ánimo que lo caracteriza, concluyó: “¡¡Agárrense!! Que regresa un nuevo Sandarti, renovado, rejuvenecido y recargado, pero sobre todo con muchas ganas de volver a la televisión y estar más cerca de ustedes. ¡¡¡Los quiero!!!”.

Contento y sin importar el qué dirán

Sandarti se mostró muy tranquilo desde su casa en Guatemala, en donde pasará algunos días más antes de retomar la vida laboral frente a las cámaras. Desde ahí aseguró que ya había pensado en esta cirugía con la que lograría verse mucho más fresco. “Un poquito más joven, no crean que me voy a ver de 20 o 30. Quizá 45. Pero era justo y necesario por mi edad, por mi carrera, mi trabajo y respeto al público, y claro que sí, un poco de vanidad”.

Confiado en que su fue la mejor, aseguró que no reparaba en que la gente supiera lo que se había hecho en el quirófano: “No me importa que sepan que me hice unos arreglitos”. Al final de su video agradeció el cariño del público al demostrar su preocupación y añadió: “Espero pronto poderles mostrar el resulado final ya que se baje la hinchazón e inflamación”.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.