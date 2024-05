Del Pedregal al mundo: Ryan Castro lanza su primer disco ‘El cantante del Ghetto’

¿Cuál es el consejo más valioso que te han dado los famosos que te has encontrado en el camino? o ¿qué es lo que has aprendido de ellos?

Lo que yo les he aprendido y lo que siempre llevo conmigo de ellos es que me vivo a mi proceso tranquilo, como que sí hay un artista que va a la par conmigo, pero en cualquier momento ese artista saltó a hacer estadios y yo no he podido saltar a hacer estadios, como que ya llegará mi momento. Como que no me acelere ni me desespere, como que cada cosa tiene su trabajo paso a paso.