Camilo se una a Carin León en ‘Una Vida Pasada’, y Myke Towers estrena ‘La Falda’ junto a Tïesto

Camilo & Carin León - Una Vida Pasada

Camilo ha demostrado una y otra vez que es un artista completo con una infinita creatividad y versatilidad musical, hecho que lo mantiene como uno de los cantautores, músicos y productores más importantes de su generación. En su segundo lanzamiento de este año titulado apropiadamente dos, Camilo lo vuelve a hacer, presentando tres temas producidos por él, que resaltan el pambiche, la salsa y el vallenato fusionado con su estampa musical. El capítulo termina con Una Vida Pasada, tema principal de dos que cuenta con la participación de Carin León, bajo la composición de Camilo y Juan David Muñoz Aviles. El resultado es simplemente maravilloso, no solo por la unión de sus voces y sus magistrales interpretaciones en un género diferente al que están acostumbrados, sino también por su letra, que habla de esa conexión inexplicable entre dos personas que, aunque la relación se acabó, saben que fueron el amor de la vida de cada uno. Que ese cordón invisible que los unió jamás pudieron cortarlo.

Pipe Bueno - Cosas Que Nunca Pensé Que Haría

Con este nuevo éxito, Pipe continúa ampliando su ya extensa discografía, ofreciendo al público, un inspirador himno romántico que pueden dedicar al amor de su vida. Con dulces melodías y ritmos que reflejan la esencia de la música regional, esta emotiva canción invita al amor a nuestro camino, especialmente a esos nuevos amores que cambian nuestras vidas por completo, refiriéndonos a la manera cómo moveremos cielo y tierra por esa persona especial, haciendo cosas que nunca pensamos que podríamos hacer.

Myke Towers x Tiësto - La Falda

El remix fue anunciado el mes pasado durante la noche inaugural de Ultra Music Festival, donde Towers se unió a Tiësto en el escenario durante el adelanto de La Falda para ayudar a establecer el ambiente para el próximo lanzamiento. La Falda(Tiësto Remix) sigue el éxito revolucionario de la canción – habiendo marcado el cuarto número uno de Towers en la radio latina de USA, uniéndose al fenómeno 6x Platino Lala, Ulalá y Borracho y Loco con Yandel.

Los Yonics con Don Bruno Ayvar - Con Los Brazos Abiertos

Con los brazos abiertos‘ es la próxima canción de Los Yonic’s con Don Bruno Ayvar. Esta es una melodía totalmente romántica e inédita al estilo de Los Yonic’s con la sonorización original, y dirección musical de Don Bruno Ayvar. La canción es un sencillo, tras el lanzamiento del álbum ’Ven y dime‘ que lanzaron el año pasado.

Santa Fe Klan y Nicky Jam - Una Raya Más

Un tema alegre pero cargado de emociones que profundiza en las complejidades del engaño y el desamor. Cantado con cruda honestidad y versos contundentes, Santa Fe Klan salta sobre este dembow para agregar un estilo de rap auténtico para complementar el sonido característico de Nicky Jam. La canción resuena en los oyentes a un nivel más profundo, explorando las consecuencias de la infidelidad y el dolor de ser reemplazado.

Keityn y Tiago PZK - No Hay Que Preguntar

Producida en colaboración con la casa de producción colombiana La Créme, esta nueva canción de Keityn fusiona su excepcional talento y creatividad con el de Tiago PZK, reconocido por sus habilidades de improvisación lírica. Este nuevo beat sirve como plataforma perfecta para una melodía pegajosa que invita al romance, capaz de transmitir una química física intensa, como fuegos artificiales entre dos personas.

Los Aptos - Como lo Mueves

Los Aptos explotan el inconfundible sonido y la atractiva narrativa que ha llegado a caracterizar al grupo entre sus seguidores. Compuesta con dulces melodías y letras llenas de anhelo, la canción explora las intensas emociones que podemos experimentar cuando empezamos a enamorarnos de alguien a quien sólo hemos visto una vez, y cómo una vez que se instala, esa sensación de enamoramiento que todo lo consume puede ser casi imposible de quitar.

Silvestre Dangond - En Vivo Desde Valledupar ‘Ta Bueno’

El registro de su histórica presentación en el Parque de la Leyenda Vallenata en Valledupar, donde cautivó a más de 70 mil personas durante dos días consecutivos. Este evento, que tuvo lugar los días 10 y 11 de noviembre del 2023, fue una celebración monumental en el marco del lanzamiento de su álbum Ta Malo, donde el cantante vallenato presentó una selección de sus nuevas canciones junto con clásicos que han marcado su carrera. Ahora, los seguidores de Silvestre Dangond tendrán la oportunidad de revivir toda la emoción y la energía de esa noche inolvidable.

Sebastián Rubio - Pared y Espada

Con un talento para convertir el desamor en seductora música indie pop, Rubio entrega una vez más una canción que cautivará a los oyentes. En Pared y Espada” el cantautor explora las complejidades del amor y el desamor, adentrándose en la experiencia de amar a alguien que constantemente juega con tu corazón. Elaborado íntegramente en su estudio casero, Rubio desafía las normas convencionales al grabar todos los instrumentos por sí mismo, dando como resultado un envolvente paisaje sonoro psicodélico que complementa perfectamente su lírica conmovedora.

Mari ‘La Carajita’ - Facetime

Una melodía urbana que se caracteriza por su letra pícara y sensual. A través de sus versos, Mari relata las vicisitudes y desafíos que enfrentan aquellos amores separados por la distancia, convirtiéndolo en un himno para quienes buscan mantener viva la llama del amor en tiempos modernos. El video recrea una atmósfera reminiscente de los años 2000, con colores vivos y referencias culturales que evocan esa época dorada. La tecnología juega un papel crucial en el video, presentando una narrativa en la que se utiliza como medio para “teletransportarse por amor”, añadiendo una capa de ingenio y originalidad a la historia.

MC Ceja - Alquimia

MC Ceja, ícono del rap en la industria latina, presenta su nuevo álbum de estudio “Alquimia”. Una obra musical que redefine el género y establece un nuevo paradigma para la música con consciencia. Después de recibir el reconocimiento como uno de los 50 raperos más influyentes de todos los tiempos según la revista Billboard y ser elegido como el favorito indiscutible de los fans, MC Ceja vuelve al ruedo con un álbum que permanece fiel a su esencia y, al mismo tiempo, se desmarca audazmente de los temas prevalentes de sexo y violencia en la música actual. Alquimia brinda a los oyentes una experiencia transformadora, fusionando el poder alquímico de la música con las realidades crudas de la vida. A través de este álbum MC Ceja comparte sus experiencias de vida profundas y transmite sabiduría, encapsulando un viaje de crecimiento y resiliencia. Cada pista ha sido meticulosamente elaborada ofreciendo una vibra refrescante y positiva que resuena con los oyentes en busca de profundidad y autenticidad en la música.

Ludmilla y Ryan Castro - Piña Colada

Narrando la química entre dos personas, Piña Colada marca la primera vez que Ludmilla canta completamente en español en una canción. La colaboración se dio a conocer inicialmente hace unas semanas a través de las redes sociales con contenido exclusivo del vídeo musical que se rodó en Río de Janeiro, causando gran emoción entre sus seguidores. Aunque el tema mantiene las influencias brasileñas de Ludmilla, el hit también destaca las habilidades versátiles de Ryan Castro en el rap.

NSQK - SÍSIFO/Nadie Más

Un lanzamiento de doble sencillo como parte de su proyecto de concepto creativo Do Yo Think About Me?. Con ambas canciones producidas por él, NSQK reúne dos sonidos llamativos y contrastantes: SÍSIFO es una fusión de trap futurista que refleja sus éxitos recientes; mientras que Nadie Más muestra un lado más emocional y romántico del artista, superpuesto a una lenta reggaetón. Originario de Monterrey, México, NSQK rápidamente se ha posicionado como una de las fuerzas líderes en el género urbano que no tiene miedo de “pensar fuera de la caja”, dejando un impacto significativo en la escena musical mexicana en los últimos años.

ANGEL22 - Bad Manners

Después de un año de exploración en el que lanzaron canciones que van desde el rock y pop hasta el R&B, ANGEL22 ahora presenta un momento decisivo con Bad Manners, que encarna la esencia de un lado más maduro de su identidad y sonido. Producida por Papatinho, Akil worldwidefresh King y Sara Schell, la canción marca una evolución importante para ANGEL22, mostrando su crecimiento artístico. Esto es evidente en el visualizer de la canción, donde vemos a las chicas entregar todo su carisma al interpretar la canción con aplomo y crudeza. “La inspiración de Bad Manners es salirse de los moldes que te impone la sociedad como mujeres y divertirse más con la vida. Es como queremos ser, no queremos hacer las cosas perfectas y seguir las reglas siempre. Sentimos que marca Bad Manners el inicio de una nueva era para ANGEL22 donde no seguiremos las reglas de un girl group. Ahora vamos encontrando lo que queremos hacer y cómo queremos proyectarnos al mundo”, aseguran las chicas.

Reyna - Good Time

El dúo de hermanas de Milwaukee, aclamado por la crítica, Reyna (Vic & Gab Banuelos), lanza el efervescente video musical de su nuevo sencillo Good Time, extraído del EP Limonada y lanzado a través de su propio Blue Lola Records. El vídeo muestra las personalidades alegres y divertidas del dúo y está escrito sobre las frustraciones de la ansiedad social y su deseo de pasar un buen rato.

Grupo Cañaveral X Joey Montana – El Cumbión

Grupo Cañaveral de Humberto Pabón presenta una importante colaboración con el cantautor panameño del género urbano Joey Montana, fusionando el estilo de ambos artistas. Este sencillo es parte de su nueva producción cuyo concepto engloba, evoluciona y reafirma la reconocida cumbia de Grupo Cañaveral que pone a bailar a todo mundo, ahora con nuevas fusiones musicales y colaboraciones con exponentes de diferentes géneros del presente y versátil universo musical.

Grupo 3 Mandos X El Poder Del Norte - Últimas Noticias

Una colaboración junto a El Poder del Norte en el tema Últimas Noticias. Esta canción es un cover de uno de los éxitos más importantes de la agrupación romántica Viento y Sol en la época de los 90’s.

3 Caleb – Carrusel

Después del lanzamiento de su EP, 3 Caleb presenta Carrusel, un tema que será parte de su álbum Tierra Prometida, que se lanza el próximo Agosto. Carrusel es de la autoría de ambos hermanos (Javier Salazar y Adrián Salazar) y habla sobre el arrepentimiento y el dolor de haber lastimado a alguien especial, reconociendo que cometieron errores que llevaron a la separación, y lamentan profundamente las consecuencias de sus acciones. Describen el vacío que quedan sus días sin la presencia de la persona amada, y expresan el deseo de poder volver a tenerla cerca.