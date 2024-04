María Caballero nos habla de ‘The First Omen’, la película de terror que le ha cambiado la vida

¿Qué fue lo que más te gustó acerca de esta experiencia? Tengo entendido que todo el elenco vivió en Roma por casi tres meses...

Lo que más me ha gustado de la experiencia es, obviamente, vivir en Roma tres meses, pero sobre todo la gente que me llevo del proyecto, las relaciones que he creado, como por ejemplo, con la protagonista de la historia, porque que es una actriz descomunal, pero como persona nos hemos ayudado muchísimo en ese momento y me la llevo para siempre. Es una chica que me inspira muchísimo y que admiro mucho. Y también con Arkasha Stevenson, la directora, que bueno, como es increíble haber conocido a gente así, a Bill, a Ralph, actores que admiro muchísimo. Yo me fui muy inspirada de Roma y ahora que he visto la película y me he reencontrado con todos, estoy más inspirada aún.