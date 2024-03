Paco Delgado nos habla de la dicotomía que logró con sus creaciones en ‘The First Omen’

Paco Delgado, nominado al Oscar en dos ocasiones (Les Miserables y The Danish Girl) y ganador de numerosos premios, fue el encargado de diseñar el vestuario en The First Omen, la nueva película de la exitosa franquicia de terror que se estrenará el próximo 5 de abril. En entrevista con HOLA! AMÉRICAS, este talentoso diseñador español habló del proceso para crear los numerosos atuendos de esta cinta dirigida por Arkasha Stevenson.

©GettyImages



Paco Delgado fue el encargado de diseñar el vestuario en ‘The First Omen’.

Paco, quien ha trabajado además en cintas como Glass y John Wick 4, admitió que esta película le resultó verdaderamente aterradora. “Me leí el guion que me pareció fantástico y terrorífico al mismo tiempo. Siempre cuento que me lo leí por la tarde, terminé por la noche y esa noche me fui a la cama y me encerré por dentro de la habitación con llave del miedo que me dio. Y me pareció una película increíble para hacer”.

Delgado contó además cómo logró que los atuendos acentuaran la estética oscura y espeluznante de la película, la cual es protagonizada por la actriz inglesa Nell Tiger Free y cuenta además con la actuación de la española María Caballero. El diseñador recordó sus nominaciones en los Oscar en 2013 y 2016 y compartió su opinión sobre el premio que se llevó Holly Waddington (Poor Things) en la categoría de Mejor Diseño de Vestuario en la más reciente entrega de los Premios de la Academia.



¿Cómo fue el proceso al trabajar con Arkasha para The First Omen? ¿Qué te pidió ella? Digamos que Arkasha quería ser una película, por un lado, bastante fiel a las películas anteriores, a las películas de los años 70, ‘The Omen’, y las películas siguientes, pero al mismo tiempo también quería tener una visión un poco diferente. Quería un mundo gótico, donde hubiera unas monjas que parecieran de una sociedad un poco enclaustrada, cómo puede ser un convento, y que hubiera una especie de dicotomía entre lo que sucedía dentro del convento, en ese mundo cerrado, religioso, oscuro, y lo que estaba pasando, por ejemplo, en la calle, que era color, la vida explotando en todas sus variantes, porque había sexualidad, amor, pero también conflictos laborales, conflictos sociales. Y entonces, esa fue un poco la idea. ¿Cómo hiciste para reinventar un vestuario presente en el imaginario de la gente (como lo son los hábitos de las monjas) para que abonaran a la estética terrorífica de la película? Para las monjas yo pensé que, como nos interesaba hacer una película que diera miedo y terror, que a lo mejor unos elementos góticos podrían tener mucho más interés que hacer unas monjas más normales de hoy en día, que tienen una imagen como mucho más bonachona, como una imagen más cercana a nosotros. Entonces, pensé que estaría bien que estas monjas tuvieran un vestuario con una idea del siglo XVII o del siglo XVI, como el tipo de faldas, el tipo de colores... Pensamos que lo mejor era que fueran de negro, porque tiene una parte más terrorífica. También pensamos que para las niñas, el uniforme que llevan en el colegio estuviera basado en ropa, no de la época de los 70… Aunque son los 70, van vestidas con un vestuario que parece sacado de los años 40, de los años 50. Pensábamos que estas niñas no tienen dinero porque no tienen padres y en el convento aceptarán donaciones. Fuera del convento, es otra cosa, miramos muchísima moda italiana de la época, moda francesa. En fin, digamos que hicimos como dos grupos de investigación opuestos, porque queríamos reflejar eso, dos mundos opuestos, un mundo cerrado y un mundo abierto donde las pasiones se desatan de una manera diferente, donde se vive la vida de una manera diferente, está la calle, el color, movimiento, el ajetreo de una gran ciudad como Roma.

©GettyImages



Paco trabajó de la mano con la directora para acentuar el ambiente terrorífico de la cinta por medio del vestuario.



¿Cuál dirías que fue el reto más importante para ti en este proyecto? Todas las películas comienzan con un reto que es: ‘¿Voy a poder hacerlo? Porque siempre las películas son una cosa muy compleja, porque tienes unos detalles que tienes que cumplir. En este caso, había que vestir a muchísima gente, porque había que vestir a todas las monjas, a las niñas del convento, en varias ocasiones, en varios momentos diferentes. Cuando son escolares y están en la escuela aprendiendo, cuando están en las fiestas de cumpleaños de la Madre Superiora, cuando van a al museo de visita, cuando van al momento en que el Luz (María Caballero) recibe los hábitos como monja. Entonces, claro, cada momento era diferente y ese fueron muchos vestuarios. Sí, ese fue el gran reto, porque está todo confeccionado, está todo hecho de la nada. ¿Y cuál fue la parte que más disfrutaste? ¿Hubo algún vestuario en especial que te gustó? La verdad que todo tiene su momento. Por ejemplo, las monjas, fue divertido hacer estas monjas, porque fue un trabajo de investigación y de probar muchas formas diferentes, hasta que dimos con la idea que nos gustaba. Luego. las niñas, también, porque claro, es vestir otro grupo de gente que, aunque tengan una afinidad al ser las internas de este orfanato, tienen que tener una idea diferente porque son niñas. Luego, Margaret (Nell Tiger Free) porque es una chica que viene de la calle, que no es una monja, pero que su forma de pensar es como una monja. Y tenía que reflejarse un poco en su vestuario ese punto, como, un poco como cerrado, de niña buena, alejada de todos los peligros de la sociedad, alejada de la sexualidad, alejada de muchas cosas. Y luego, por ejemplo, Luz, que es su compañera y su amiga en el convento, que era completamente lo contrario, que era una mujer desinhibida o por lo menos quería parecer una mujer desinhibida. Hacer el vestuario de Margaret, aunque parece muy simple, me gustó muchísimo. Es que además, como hicimos tantas cosas diferentes, porque hicimos el vestuario, hicimos los zapatos, hicimos las botas, hicimos todo. Mucho trabajo, sí, pero bueno, muy satisfactorio.

©20th Century Studios



Paco se remontó a la ropa que usaban las monjas en siglos pasados para lograr una estética más terrorífica.



Has estado nominado al Oscar en dos ocasiones, háblame acerca de esta experiencia, ¿cómo fue? La primera vez, voy a ser sincero, pensé: ‘¿Por qué me está sucediendo esto a mí?’ Me sentía, sabes, como un intruso en mi profesión. Pensaba ‘Dios mío, ¿por qué me está pasando esto?’ Un poco me sentía como que yo no pertenecía a ese mundo o que no me lo merecía… Tenía un poco el síndrome del impostor, que es una pena... Y la segunda vez ya me lo tomé con mucha más filosofía y en una medida como más realista. La primera vez fue una película grandísima, que fue ‘Los Miserables’, que fue una película muy compleja de realizar. Y la segunda fue una película mucho más intimista (The Danish Girl’), con una pareja y una evolución de un personaje interesante, pero mucho más íntimo. Entonces, ¿orgulloso de que me pasara? Pues sí. Pero también es que los premios ya sabes cómo son, o sea, nosotros decimos: Ni están todos los que son ni son todos los que están. Hay que tomárselo como que vas a trabajar en una película y si tiene éxito del público y de la crítica, pues eso ya es como si te tocara el bingo. ¿Qué opinión te merece el reciente Oscar que se llevó Poor Things en la categoría de Diseño de Vestuario? Me parece pues increíble. O sea, una propuesta muy imaginativa, muy increíble, con un colorido alucinante, muy valiente, porque no todo el mundo es capaz de hacer una cosa así. Valiente la diseñadora, valiente el director que le parece una buena propuesta, valiente la productora que le llevó a cabo. O sea que enhorabuena, me pareció muy interesante. Había otros trabajos que me gustaban también, pero ya sabes que el problema de los premios es que solo puede ganar uno.