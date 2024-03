‘Tintín’, uno de los sobrevivientes de los Andes, admite sobre ‘La Sociedad de la Nieve’: ‘Me metió de vuelta en el avión’

Se ha hablado mucho de la voz que se le dio en esta nueva película a aquellos que no lograron sobrevivir...

Es correcto. Acá le dan vida o están muchos de los que murieron, que son la causa de que nosotros hoy estemos vivos. Es decir, esto fue un equipo de gente, no fueron 16, no fueron 18, no fueron 28, fueron 45 los que estuvieron ahí… Creo que es una forma de homenajearlos al mencionarlos, al nombrarlos, al ver las cosas que hicieron y ese hilo conductor que se consigue a través de Numa Turcatti que está desde un principio no siendo parte de los Old Christians, pero plegándose a lo que es el trabajo en equipo, a lo que las órdenes que daba el capitán y demás que logra hacer las expediciones, que logra meterse dentro del grupo y que después lamentablemente muere el último día, pero vive con nosotros toda esa odisea. Creo que para los familiares de los que no volvieron les pinta una claridad de panorama que hasta ahora no la habían tenido.