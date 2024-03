En Nyad, Annette Bening interpreta a la nadadora Diana Nyad, donde cuenta su historia de esfuerzo incansable. En el filme biográfico, Annette –bajo la dirección de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin—cuenta la vida de la atleta estadounidense cuyo sueño es el de convertirse en la primera persona en nadar sin parar desde Cuba hasta Key West, en Florida. El mensaje de la película es claro: no hay edad para cumplir los sueños. ¡Es espectacular!

En la pasada entrega de los Golden Globes, Anette estuvo nominada pero no se llevó el premio a casa. Bening, de 65 años, es toda una leyenda del cine y en su haber tiene cuatro nominaciones al Oscar en la categoría de Mejor Actriz: American Beauty (2000), Being Julia (2004), The Kids Ar All Right (2010) y Nyad (2024). ¿Será que en esta edición conquiste al fin el Oscar?