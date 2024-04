Ángela Aguilar nos trae ‘Mis Amigas las Flores’, y Enrique iglesias estrena ‘Fría’

Enrique Iglesias, Yotuel & Yng Lvcas - Fría

Tras un avasallador éxito de la versión original de “Fría”, este tema producido por Carlos Paucar, con la participación directa de Enrique Iglesias, y Yotuel, trae las letras frescas e ingeniosas del joven talento mexicano Yng Lvcas, para entregar un tema que celebra la alegría y la diversión del carnaval caribeño. “Estoy más que feliz y agradecido por la oportunidad de participar en el remix de ‘Fría’. Recibir esta invitación fue un honor, y formar parte de este proyecto representa un punto alto e increíble en mi carrera”, dijo Yng Lvcas sobre su colaboración. Esta sorprendente colaboración con Yng Lvcas, se une a la lista de grandes nombres que han unido su inigualable talento al de Enrique Iglesias a lo largo de su carrera, tal cual han sido las superestrellas Whitney Houston, Lionel Richie, Juan Luis Guerra y Romeo Santos, por nombrar algunos.

Ángela Aguilar - Mis Amigas Las Flores

Compuesta enteramente por la misma Ángela y es una canción totalmente de mariachi fusionado con un poco de piano, demostrando que su talento va más allá de la interpretación y que se mantiene firme en su compromiso con la música de mariachi. En términos de letras, “Mis Amigas Las Flores” se desarrolla como un tema de desamor con el que se podrán identificar todas las mujeres dolidas que han perdonado todo por actos románticos como recibir arreglos florales. Con esta canción, Ángela demuestra un claro talento e ingenio para la composición, convirtiéndola en una de las pocas verdaderas cantautoras jóvenes de México.

Nicky Jam & Trueno - Cangrinaje

El tema se presenta como un homenaje a la era dorada del reggaetón, fusionando el estilo único y carismático de Nicky Jam con la energía fresca y contestataria de Trueno. La producción de este tema estuvo a cargo de Jorge Alberto Erazo, conocido en el ámbito musical como “Jorge Milliano”, quien ha logrado capturar la esencia de una época y traerla al presente con un sonido que promete no solo hacer vibrar a los fieles seguidores del género, sino también conquistar a nuevas audiencias.

Menudo - Brownie Sugar

La nueva generación de Menudo lanza hoy su más reciente sencillo “Brownie Sugar” producido y coescrito por el dos veces Productor del Año de Latin Billboard Saga WhiteBlack (Nicky Jam, Shakira, Romeo Santos, Manuel Turizo y muchos más).

Maga Córdova - Vuelvo a Volar (Highlighter)

A ritmo de música Electrónica con toques Pop, Maga trata la historia de una mujer que después de superar una relación se encuentra lista para retomar su vida y se aplica ‘Highligter’ para salir a conquistar nuevamente el mundo. La artista se dio a conocer en su país natal en ‘La Voz Ecuador’ y este año se posicionó hasta hace pocos dias en el #1 de los listados de Ecuador durante 5 semanas consecutivas con su tema “Mil Gracias (Karma)”.

Sky Rompiendo X Rauw Alejandro - Espectacular

Sky muestra su versatilidad como productor, creando un ritmo que le permite a Rauw mostrar su melódico sonido electrónico. Durante la canción, Rauw armoniza sobre una mujer fascinante en un stripclub, cantando “la bebé está bailando en el tubo, nunca se detuvo, llenó de billetes el cubo”.

Jowell & Randy - Jowell & Randy

La canción sigue la línea sensual de Jowell & Randy, con rimas pegajosas y los sonidos de reggaetón que invitan a la fiesta. La letra es una celebración del encuentro con la mujer deseada y la expectativa de vivir momentos excitantes a su lado. Las distintivas voces de Jowell & Randy le imparten su identidad y energía al tema. La compañía de Dei V en representación de la nueva generación urbana realza la pieza musical con su lírica honesta y original.

Ozuna ft. Bad Gyal - Guay

Conocido por ser uno de los exponentes más destacados en el reggaetón y por su capacidad para crear éxitos que resuenan a nivel mundial, Ozuna entrega un himno que promete no solo dominar las listas de éxitos, sino también encender las pistas de baile con su inconfundible energía. El estreno de “GUAY” fue un acontecimiento espectacular, desvelado ante miles de fans en el WiZink Center de Madrid. En una aparición sorpresa durante el concierto de la artista española, Ozuna elevó la temperatura del evento al presentar su colaboración, confirmando así su status de estrella internacional del género urbano.

Olga Tañón - Así Yo Soy

Olga Tañón, la icónica “Mujer de Fuego” y figura estelar de la música tropical, presenta “Así Yo Soy”, el primer sencillo de su esperado álbum de estudio que llevará el mismo nombre. Este tema, se presenta como una propuesta vibrante y llena de energía, que promete revolucionar el género tropical. La canción se caracteriza por una fusión innovadora de ritmos, donde la riqueza instrumental y la variedad de matices crean una atmósfera única y envolvente. La canción no solo destaca por su calidad sonora, sino también por su letra inspiradora, que transmite un mensaje de confianza y amor propio frente a las adversidades y críticas, de la composición de Álvaro Mesa aka Lenier y Olga Tañón.

SAIKO y Omar Montes - Yo Lo Soñé

La canción producida por ULI y SAIKO, se basa en dos partes. La primera, interpretada por Omar Montes, empieza recreando “La Canción del Mariachi”, canción con la que Ilia Topuria saltó al octágono en la final del mundial de UFC. La segunda, interpretada por SAIKO y cambiando de ritmo a una base de trap, comenta como ha sido el proceso que ha tenido que pasar hasta llegar al día de hoy, desde que no tenía preocupaciones, pasando por las críticas que ha tenido que recibir de profesores, “haters” y gente que no confiaba en él, hasta llegar a llenar los estadios más icónicos del país y ser el número uno de España.

Gønza - Coquette

El video musical, una creación visual de Cotty y Justin Gómez, es una representación artística de la canción grabada San Juan, Puerto Rico. Este no es solo un acompañamiento a la música, sino una inmersión en una historia contada a través de imágenes que evocan la esencia de “Coquette”. Con una estética que captura la imaginación, el video se convierte en la puerta de entrada a un mundo donde la fantasía y la sensualidad son protagonistas.

Zhamira Zambrano - 7 Vidas

“Decidí hacer una canción en este género para salir de mi zona de confort, ya que es algo totalmente diferente a lo que he hecho anteriormente. Siempre he sido fanática de las canciones de este género porque me dejan cantar con el corazón en la mano, desde el alma. Cabe mencionar que desde que nos encerramos en el estudio a grabar el tema todo fluyó super bien y me gustó desde el primer momento que lo escuchamos. Espero que todos disfruten el tema, así como yo”, expresó Zhamira Zambrano.

Darumas - Darumá

El tema, escrito y grabado en 5020 Studios en Miami, comparte la experiencia emocional de deseo y esperanza, e invita al público a compartir un viaje emocional lleno de aspiraciones y esperanza.. “Anhelos de un mundo mejor. Salúd, dinero, mucho amor,y alguna aventura que me salve”, dice la letra de “Daruma”. Interpretado por unas voces llenas de alma y con un ritmo pegajoso y original, el tema es un testimonio de la visión artística y la calidad musical de Darumas.

Sofia Castro - Ya Te Superé

Sofia se sumerge por primera vez en el género sierreño pop – un estilo musical que la llena de ilusión. La canción, producida por Roberto Zamudio [Angela Aguilar, Carin León, Thalia, entre otros], nos lleva por un viaje de superación y amor propio al llegar al nivel de madurez en una relación de aceptar que ya no es saludable para ambas partes y es mejor dejar ir todo lo vivido. Entre las letras como: “Ya te superé, te confieso no fue fácil, te lo digo. Me emociona que alguien más esté contigo, valió la pena todo por lo que nos hicimos pasar, para así encontrar la felicidad.”, escuchamos la sensibilidad que posee Sofia y sus habilidades musicales camaleónicas que difuminan las líneas de la música popular colombiana.

Gian Marco fet. Leonel García - Ojos Que No Ven

“Está canción es el resultado del silencio y la soledad. Dos estados en donde la reflexión es esencial, donde podemos entender un poco mejor la importancia de decirnos la verdad y ser libres”, dijo Gian Marco.

Kevin Roldán - Quisiera Repetir

El ídolo colombiano Kevin Roldán está listo para hacer su gran regreso a la escena musical con un comeback lleno de sorpresas. Después de tomarse un tiempo personal y enfocar su energía en metas personales, como el anuncio de ser padre y su reciente colaboración y gira con el maestro Leo Dan, Kevin está preparado para ofrecer a sus fans una nueva etapa en su exitosa carrera, fusionando sus esencias originales del trap, reguetón y colaboraciones importantes que recordarán los sonidos de sus inicios, los mismos que lo catapultaron al reconocimiento global.

Julianno Sosa y Pailita - Carro Re Kl

La canción aborda temas profundos sobre las experiencias personales de Julianno, explorando emociones como el desamor y el proceso de superación. Con letras que expresan sentimientos de desilusión y fortaleza, la canción promete conectar con el público a través de su autenticidad y sinceridad.

Brytiago y Anuel - Kilerito

Una oda a la pasión y el desenfreno, donde los artistas nos transportan a un universo de emociones intensas y vivencias inolvidables. Con una mezcla de rimas ingeniosas y un ritmo envolvente, Brytiago y Anuel nos invitan a sumergirnos en un viaje musical único que no dejará indiferente a nadie.

Marcelo Rubio - Reír pa no Llorar

Una encantadora balada tropical que establece al cantautor venezolano como un líder influyente en el movimiento de la nueva canción romántica latina. Con su estilo caracterizado por letras sinceras y melodías novedosas, Marcelo Rubio se afianza como uno de los artistas más destacados en la escena contemporánea de la música latina y como uno de los cantautores más versátiles de su generación.

Gente de Zona - Demasiado

Una dinámica producción con todo el ritmo alegre y el estilo contagioso de la agrupación, que incluye el focus track “After Party”, una canción pegadiza que fusiona el dance y el afrobeat. Este nuevo álbum contiene diez vibrantes temas que mezclan de una manera perfecta el reguetón, la salsa y otros ritmos tropicales, para crear melodías rítmicas bailables con la energía musical inagotable que define el espíritu de Gente de Zona.

SNENiE - Lento

No es sólo una canción para SNENiE; es un recordatorio nostálgico de cómo comenzó su carrera hace muchos años, interpretándola en la edición internacional del reality show Código Fama a la tierna edad de 7 años, y luego redescubriendo este éxito cuando se mudó a México de adulta para afianzar su carrera como cantante.

Lagos - Tuvimos Futuro

Esta nueva canción, escrita y producida por Agustín Zubillaga y Luis Jiménez, aborda temas de aceptación, dejar ir, y agradecimiento por haber tenido un futuro. El tema formará parte del esperado segundo álbum de estudio de Lagos, quien se prepara para el anuncio de una gira por México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica.

Álvaro Rod - Me Equivoqué de Vida

Una irresistible canción de salsa, “Me Equivoqué de Vida” rebosa con melodías vibrantes y letras dulces, llevando a los oyentes a un hermoso estado de romance que seguramente los dejará sintiéndose elevados y renovados por el poder del amor.

Eden Muñoz - ¿Cómo te Fue Sin Mí?

Aunque ha compuesto temas llenos de amor, el músico y compositor se declara entusiasta de las canciones desamor: “Todos hemos estado bien dolidos en algún momento”, afirma con su icónica sonrisa quien este pasado 2023 ofreciera su primera gira en solitario por EE.UU. –con múltiples sold outs y fechas abarrotadas. “Esta es una canción de esas. Para que mi gente se saque la espinita”.

Ambik - Rápido

Invitando al público de todo el mundo a adentrarse en la brillante mente de la artista, “Rápido” destaca la esencia electrizante de Ambik y su inigualable propuesta musical. Mostrando otra faceta de su versatilidad, el tema cargado con un toque electro pop se transforma en un éxito más sensual, con ritmos de batería contundentes y voces de ensueño, recubiertas de una inquietante distorsión. “Rápido” no sólo es una representación perfecta de la destreza lírica innata de Ambik, sino que también subraya su incansable esfuerzo para seguir rompiendo barreras musicales mientras experimenta con una visión progresista del futuro de la música.

Greeicy - KAI

Compuesta por Keityn, quien ha demostrado nuevamente, su capacidad para capturar emociones y hacerlas canciones, le entrega a Greeicy, un sencillo que promete convertirse en el himno del amor real. Su lírica expresa el amor del alma, quien la escuche, tiene la posibilidad de dedicársela a un amigo, un novio, a su mama o a quien represente el sentimiento más sublime de cariño y gratitud.

Ryan Castro - El Cantante del Ghetto

La crianza de Ryan Castro en su humilde barrio de Pedregal, en Medellín, es lo que inspiró su próximo álbum de estudio, y está destinado a fortalecer el propósito que ha mantenido a lo largo de su carrera de abrazar la calle pero superando obstáculos. El proyecto mostrará su esencia musical de dancehall, rap y reggaetón, las cuales han moldeado a Ryan hasta convertirlo en el artista global que es hoy en día.

Helado Negro - Colores Del Mar

La canción se trata de desaparecer mientras caminamos o nadamos; las complejidades de querer desaparecer, pero también de ser encontrado, de escapar acercándose. “‘Colores del Mar’ es, técnicamente hablando, una canción llena de detalles ocultos”, explica Lange. “Quizá fue una de las cosas más divertidas que pasé mezclando y dando forma. Incorporé mucho orgullo en esta canción. Intenté hacer un pavo real “Para presumir, pero también esperaba que fuera un truco de magia, tal vez magia real, como si algo sucediera cuando estuviera terminado”, agrega.

La Arrolladora Banda El Limón – Aquí Hay Para Llevar

Una de las bandas más importantes de América Latina, reconocida por su gran legado musical en el género regional, presenta su tema “Aquí Hay Para Llevar”, un tema romántico al ritmo de la banda. Recientemente la agrupación, alcanzó la posición #1 en el Chart Popular por Audiencia en la radio en México con el tema “Ya Me La Debías”.

Geru Y Su Legión – Sin Restricciones

Expresando su gusto por la autenticidad y la prohibición, “Sin Restricciones”, escrita por Keith Nieto (ex integrante de la Maquinaria Norteña) narra los momentos íntimos y apasionados de un amor sin ataduras, es un tema que le canta al amor y describe un sentimiento de identificación para con la otra persona.

Uriel Barrera – Güerita

Un tema romántico al ritmo del sierreño con charcheta, escrito por el propio Uriel, el tema narra el deseo de robarle besos y compartir momentos románticos con esa persona que de repente acapara toda nuestra atención y nos vuelve locos.

Angel Montoya – Hay Con Que

Un cover de Rubén Figueroa y forma parte de su álbum que incluye covers y temas inéditos titulado ‘El Primer Dia Sin Ti’ que saldrá el 17 de mayo.

Damián - El Tropical Feeling - Vallenato & Cumbia Edition

Este álbum promete sumergir a los oyentes en un viaje lleno de ritmos contagiosos y letras emotivas. Compuesto y producido en su totalidad por Damián Torres y Luis Ortega, el álbum abarca una variedad de géneros, desde el vallenato hasta la cumbia, pasando por fusiones tropicales que cautivarán a todos los amantes de la música latina.

Josimar ft. Ismael Miranda - Así se compone un Son

La canción fusiona la maestría vocal y el estilo inconfundible de Miranda con la pasión y la innovación de JOSIMAR, creando una pieza musical que resuena con la esencia auténtica de la salsa. “Así se compone un son” promete cautivar a las nuevas generaciones en todo el mundo, consolidando aún más el lugar de JOSIMAR en el panorama musical internacional.“En un momento en que la música latina está experimentando un resurgimiento global, ”Josimar en Homenaje a Ismael Miranda“ se destaca como una obra que trasciende fronteras y generaciones. Además, en medio de un panorama musical dominado por lo contemporáneo, este álbum ofrece una oportunidad única para redescubrir y apreciar la riqueza de la salsa clásica.

Gian Marco ft. Leonel Garcia - Ojos Que No Ven

Falta muy poco para el lanzamiento del nuevo disco que el cantautor peruano Gian Marco está preparando y nos presenta el quinto y último adelanto de este esperado material. Se trata de una hermosa balada que se titula “Ojos Que No Ven”, al lado de otro de los artistas más importantes de México, el integrante del dúo Sin Bandera, Leonel García. “Ojos Que No Ven” está escrita por Gian Marco junto al afamado Julio Reyes Copello quien también es el productor y que a lo largo de su carrera ha compuesto y producido canciones para Marc Anthony, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Jennifer Lopez, Kanny García, Laura Pausini, Diego Torres, Fonseca, Paulina Rubio, Thalía, Alejandro Fernández, Patricia Manterola, Jerry Rivera, Il Divo, Cristian Castro, Chayanne, Río Roma, entre otros grandes de la música latina y ahora se una a nuestro compatriota para dar vida a esta nueva e increíble canción.

Anabella Mondi - Global Llanera

No solo es un álbum, es un testimonio de la conexión profunda de la artista con sus raíces venezolanas. A través de instrumentos típicos como el arpa, el cuatro y las maracas, combinados sorprendentemente con sintetizadores y beats electrónicos. El álbum ofrece una experiencia sonora única que busca trascender fronteras y generaciones.

Monogem - Lemon Tree

La artista estrena el sencillo ‘Lemon Tree’, una balada relajante que celebra la simplicidad de la vida. Su melodía suave y melodiosa, sumada a una producción orgánica y melodías de saxofón, resalta las virtudes de valorar a nuestros seres queridos y encontrar satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. “Lemon Tree captura la sensación y el lugar exactos en los que he estado desde la primavera pasada. Con toda la pesadez del mundo, esta canción me recuerda lo más importante de mi mundo: apretar un poco más a mi hijo mientras pueda y apreciar cada momento de nuestro tiempo juntos”, expresa la artista.