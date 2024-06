Es influencer, empresaria y cantante, pero Kenia OS se define como: ‘Una chica normal de 24 años disfrutando su vida’

¿Y cómo te tomas el tema de la fama? ¿Cuál ha sido el momento que por ahí sentías que estabas perdiendo un poquito el piso?

Creo que no me ha pasado. Me costó la transición de pasar a ser una figura pública, porque yo no tuve una infancia pública, yo tuve una infancia totalmente normal. Yo acostumbraba a ir a todos lados en Mazatlán con mi familia, normal. Me tocó esa transición, pero ya fue hace unos años. Pero nada, creo que mi familia me ayuda muchísimo a estar ahí. Yo llego y a veces les digo: ‘Es que soy Hannah Montana’. O sea, yo llego a mi casa y no existe Kenia Os. Mi hermana no me trata como la hermana famosa, mi mamá no me trata como su hija famosa; me tratan como hija y como hermana, o sea, de que también también si toca pelea, nos peleamos, normal, como una familia totalmente normal. No existe la artista. A veces, cuando estoy en Mazatlán y mi mamá me dice: ‘¿Sabes qué? Vamos a desayunar’. Yo la acompaño, voy y demás, y me piden fotos y me dice: ‘Se me olvida’. Para ella aún sigue siendo sorprendente y se le olvida porque convive con su hija, no con la artista.