Lorna Cepeda, Natalia Ramírez y Julián Arango nos hablan del próximo estreno de ‘Betty la Fea, la Historia Continúa’

Han pasado ya más de 20 años desde la historia de Betty, la Fea, esa que cautivó al mundo entero y que nos mantuvo al borde de nuestros asientos con una historia de una suerte de ‘Cenicienta moderna’, pionera del empoderamiento, que sale adelante a pesar de todo pronóstico. Ahora, Prime Video nos trae una nueva historia: la serie Betty la Fea, la Historia Continúa. Esta entrega seguirá la ficción de Beatriz Pinzón (Ana María Orozco) y Armando Mendoza (Jorge Enrique Abello) con nuevos giros en la trama, que nos cautivarán. A unos meses del emocionante anuncio, al fin se ha revelado la fecha del estreno y la cuenta regresiva ha comenzado. Betty la Fea, la Historia Continúa se estrenará por Prime Video el 19 de julio en 240 países y territorios en todo el mundo. La serie vuelve con queridos personajes como Lorna Cepeda (Patricia Fernández ‘La Peliteñida’), Natalia Ramírez (Marcela Valencia), además de Julián Arango (Hugo Lombardi).

En exclusiva con HOLA! AMÉRICAS, Lorna, Natalia y Julián quienes daban vida a ‘La Peliteñida’, a la celosa novia de Armando Mendoza y al comiquísimo Hugo Lombardi, respectivamente conversaron acerca de lo que veremos en julio próximo, asegurando que será una historia completamente diferente, pero conservando esa esencia que la hizo única. Eso sí, los personajes han evolucionado, pero el corazón de la historia y esa trama que nos conquistó hace más de 25 años, continúa, justo como el título de esta serie lo indica.

“Yo creo que a pesar del tiempo y todo, es la esencia de Betty. O sea, ahí está en lo absoluto, con su humor, con sus toques emocionales. Al principio sí me dio un poco de susto, un poco de estrés (regresar al personaje). Pero apenas vi a mis compañeros montados en sus personajes inmediatamente ya me sentí más protegida, más acompañada. Y cuando empezamos a grabar y a grabar y veía todo, era Betty, era como si hubiésemos espabilado y hubiésemos estado otra vez y no hubiesen pasado tantos años. Hugo Lombardi sigue siendo Hugo Lombardi. Patricia Fernández, sigue siendo Patricia Fernández. O sea, ellos van con la época, digamos que esos personajes han cambiado y entienden toda la diversidad y todo lo demás”, compartió Lorna Cepeda acerca de la evolución de los personajes, pero que no han dejado de ser esos que conquistaron a millones.

En ese sentido Natalia Ramírez admitió que sí llegó a tener un poco de miedo por la gran responsabilidad que representaba dar nuevos bríos a la historia de Betty, pero que la camadería y el hecho de ver a sus colegas ya en personaje, le dieron la seguridad para vovler a sentirse ‘como pez en el agua’. “Yo tenía mucho miedo, realmente tenía pánico. Cuando empecé toda la transformación física del personaje me entró un ‘no sé si esto va a poder ser’. Sí, porque hay mucha responsabilidad. Exactamente, era un éxito que la vara había quedado muy alta, pero también entender que han pasado 25 años y que es un lenguaje diferente, que es una cosa distinta y que lo que hay es que entregar y dar un poco de todo lo que hemos recibido (del público)”.

En esta nueva producción veremos al simpático y estrambótico Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango. Si bien los tiempos han cambiado y el contexto no es el mismo que hace 25 años, en Betty la Fea, la Historia Continúa, el dueño de frases y palabras como “Bombi” y “De ututuy”, estará bien presente. “Hugo buscó formas creativas para decir lo mismo que decía antes, pero con el lenguaje inclusivo, diverso, que hoy en día se maneja. Entonces, tuvimos muchas discusiones y se habló mucho sobre el tema de cómo hacer, de cómo decir las cosas”.

Sobre el personaje que le ha traído las mieles en su carrera como actor, Arango no tiene más que halagos. “Él tiene una frase que a mí me lo define muy bien y es: ‘Llegó la luz, llegó la magia, llegó la vida’. Y cuando me puse por primera vez el vestuario de Hugo otra vez, después de 20 años, me dije: “es que es la luz, es que él es luz y ser luz es algo maravilloso”. Por donde va, el ilumina, nunca está abajo, nunca lo vas a ver triste. Por más de que esté en el peor momento de su vida, siempre está arriba”.

Además de los actores anteriormente mencionados, vuelven otras caras conocidas de la historia de Fernando Gaitán. Luces Velásquez (Sin senos sí hay paraíso), Marcela Posada (Todos quieren con Marilyn), Mario Duarte (Francisco el matemático), Julio César Herrera (Sin senos sí hay paraíso), Ricardo Vélez (El último matrimonio feliz), Alberto León Jaramillo (La vida después del reality) y Estefanía Gómez. Además contará con la incorporación de Rodrigo Candamil (A grito herido), Juanita Molina (MANES), Zharick León (La viuda de blanco) y Sebastián Osorio (Pasión de gavilanes).

Betty, la Fea, la Historia Continúa es la nueva producción de Estudios RCN para Prime Video y cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de que haya finalizado el programa original. Mientras una empoderada Betty trabaja duro para reconstruir el vínculo con su hija adolescente, su relación con Armando se está deteriorando rápidamente, lo que la hace cuestionarse si hace 20 años tomó la decisión correcta.