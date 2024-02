Julián Arango revela en quien se inspiró para darle vida a su icónico personaje de Hugo Lombardi

¿Tuviste dudas en revivir a este gran personaje, dudas de no repetir o no llegar al éxito que ya del que ya goza Hugo Lombardi? Mira que también los tiempos han cambiado...

Pues mira, esto no me permitió pensarlo mucho porque, en donde yo me pongo a pensar, termino con muchas dudas. Entonces, no me permití ni me di la licencia de cómo será que vamos a hacer esto o de pensar en hacer una estrategia. Yo lo dejé ser como él es y ya. Y no, no me puse a ni a pensar en la idea de ¿qué tal si te va mal? ¿Qué tal si la gente ya no lo quiere ver? No tuve mucho qué decidir. Ahí fue Hugo el que salió, porque obviamente como actor uno dice como camina ahora, han pasado 20 años, ¿eh? Ahora habla más pausado, es más inteligente, más reflexivo, No, no pude meterle nada de lo que yo quería meterle, sino que salió otra vez.