¡De tal palo, tal astilla! Lili Estefan y su hija Lina irradian glamour en la gran noche de Premio Lo Nuestro

La noche del 22 de febrero se convirtió en una velada inolvidable tanto para el público amante de la música latina, como para los mismos artistas, pues se llevó a cabo la 36° edición de Premio Lo Nuestro. Antes de que se conocieran los nombres de los ganadores, una larga lista de celebridades desfiló por la alfombra magenta en el Kaseya Center de Miami. Entre ellas no podía faltar Lili Estefan, quien es una de las personalidades más queridas de la televisión hispana en Estados Unidos. La presentadora no acudió sola a la gala, sino con la mejor compañía: su hija Lina Teresa Luaces.

Madre e hija pasaron una noche inolvidable en Premio Lo Nuestro.

“Orgullosa de poder decir que he estado presente ¡cada año!”, escribió la anfitriona de El Gordo y La Flaca (Univision) en su Instagram al compartir un video de su llegada a Premio Lo Nuestro acompañada de su hija. En las imágenes se veía a estas dos guapas mujeres muy sonrientes a su paso por la alfombra magenta, saludando al público que las aclamaba.

Lili, como toda madre orgullosa, quiso mostrar a sus seguidores lo guapa que lució su hija en la gala de premios. “Está es mi chiquitica, le robé estas fotos de su historia para presumirla”, escribió la condcutora al mostrar un breve video hecho con selfies que Lina publicó para mostrar su increíble beauty look.

Madre e hija lucieron atuendo impecables y perfectos para una velada llena de glamour como lo fue el evento al que asistieron. Lili lució hermosa en un vestido color champagne firmado por la diseñadora dominicana Giannina Azar. El modelo, de corte strapless y repleto de brillo, acentuó la estilizada figura de la presentadora, destacando su cintura con un cinturón de efecto metálico. Usó además unos zapatos dorados de plataforma y un discreto clutch a juego con el vestido.

Lili impactó en un elegante vestido color champagne.

Por su parte, Lina confió en la firma puertorriqueña Kriado para lucir el look perfecto en la noche de Premio Lo Nuestro. La joven modelo de 21 años usó un favorecedor vestido color coral, largo por la parte posterior y corto por el frente, el cual le permitió lucir sus largas y tonificadas piernas. El diseño, dotado de brillo y transparencias, tenía manga larga y un pronunciado escote de pico. La hija de Lili usó unas sandalias de tacón en color plata y como complemento usó solo unos pendientes largos.

Lina lució guapísima en un vestido color coral.

Una madre orgullosa y dedicada

Esta no es la primera vez que Lili asiste a Premio Lo Nuestro acompañada por su hija, pues en la edición del año pasado también lo hizo y antes también en 2019. No es de extrañar que la conductora quiera asistir a una gala de premios tan importante con su retoño, pues siempre ha mostrado ser una madre dedicada y amorosa.

De hecho, la conductora ha confesado que una de sus razones para no iniciar un noviazgo formal, pese a que tiene muchos prospectos, son sus hijos. “No quiero que lleguen a casa y que haya una persona ahí. No, no... esta es su casa, las tres casas que tengo es todo ellos, y su mamá es toda de ellos. A mí me cuesta todavía ese cambio”, confesó el año pasado en entrevista con HOLA! AMÉRICAS, aunque destacó también que le gusta su vida tal y como es ahora.

Lili y sus hijos en su posado para HOLA! AMÉRICAS.

