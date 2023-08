Lili Estefan, en su posado más familiar, nos revela todas sus verdades: su presente amoroso, sus hijos y el futuro de su carrera en la TV

Pero, eso qué quiere decir... ¿estás de pareja con alguien, enamorada?

Yo bromeo todo el tiempo sobre la relación de pareja. La gente se imagina que después de pasarme 28 años con mi ex, yo necesito una persona a mi lado. Lo que menos he querido es una persona constante, porque obviamente salí de los 20 años, hasta los 50 que me pasó esto, con la misma persona. El proceso es difícil y yo creo que hasta que tú no te sientes totalmente recuperada, por lo menos yo, no he querido estar con una persona.

Ahora mis chistes todo el tiempo, cuando tienen que ver con parejas públicamente, tengo plan A, plan B, plan C, plan D, porque, efectivamente, de que hay enamorados por todos lados, los hay, que me hacen sentir espectacular, sí… de que se han portado conmigo todos, espectacular. Ahora es la mujer la que lleva la pauta y entonces soy yo la que un día tiene que decidir a dónde voy y con quién, y aún no he llegado ahí.