Lili Estefan y su emocionante reencuentro con su hijo Lorenzo previo a su cumpleaños

La presentadora es la mamá más cariñosa

A principios del mes pasado, Lili ya se había reunido con Lorenzo en una cena especial en la que también estuvo su hija Lina. Junto a algunos amigos, acudieron al famoso restaurante que Bad Bunny abrió recientemente en Miami.

La vida de Lorenzo en Los Ángeles

En 2018, el hijo mayor de Lili Estefan se mudó a Los Ángeles para iniciar sus estudios en economía en la Escuela de Negocios Marshall de la Universidad del Sur de California. La presentadora lo acompañó entonces, sin embargo, la despedida no fue nada fácil. “Me fui mal. Me fui en avión y casi regreso en camilla”, confesó entonces en su programa. “’Vete mamá’, me terminó diciendo”, contó.