Los looks con los que Galilea Montijo brilló en Premio Lo Nuestro

A pesar de tener una amplia trayectoria como conductora de importantes ceremonias, Galilea Montijo, conserva los nervios previos a una gala como la que realizó anoche durante Premio Lo Nuestro 2024, una cita en la que dio lecciones de estilo sobre la alfombra roja y dentro de la gala. Tal como nos lo adelantó hace unos días, durante una conversación exclusiva con ¡HOLA! AMÉRICAS, Galilea preparó varios cambios de looks durante la entrega en la que la vimos correr entre corte y corte para sorprender a los televidentes: “Es parte de la diversión, por lo menos, a mí me encanta, me divierte, tienes poco tiempo para cambiarte y es parte de la adrenalina”, nos confesó sobre los nervios en backstage.

©GettyImages



Con este atuendo blanco, Galilea arribó a Premio Lo Nuestro

Su primer look en la ceremonia

Después de posar sobre la alfombra roja, por primera vez de la mano de su novio, el modelo Isaac Moreno, con un espectacular vestido blanco con escote palabra de honor y falda corte sirena, vino el desfile de los otros diseños que eligió para el interior de la gala. Para dar inicio a la premiación, Galilea apareció con un vestido morado strapless, con un escote corazón, con una especie de cuello con barbas que caían sobre el diseño, confeccionado con aplicaciones de lentejuela de varios tamaños en toda la pieza. Para darle un toque de sensualidad, tenía una abertura de impacto en la pierna izquierda. Para este segundo look, Galilea llevó su cabellera peinada en un chongo alto que acompañó con accesorios plateados a juego con los zapatos.

Los demás cambios

Gali nos comentó que para esta ceremonia tenía planeados cuatro cambios: “Llevaré el de la alfombra y otros tres: el del principio, el medio y final, siempre lo pienso así”. En ese orden, justo a la mitad de la gala, la tapatía se cambió de look, como lo hicieron sus compañeras, Angélica Vale y Clarissa Molina, esta vez, por un atuendo rojo de manga larga. Dando lecciones de elegancia, rumbo a la recta final de esta presentación, Galilea usó un elegante vestido rojo, con mangas y escote en V, también con lentejuelas en todo el diseño, que llamó la atención por las flores que adornaban una parte del escote. Para este look, Galilea llevó su cabellera suelta. Para su último looks, la vimos con un elegante vestido negro, de cuello alto y manga larga, tambien con aplicaciones de lentejuelas negras y plateadas.

©@Premiolonuestro



Este vestido rojo fue el que utilizó a la mitad de la gala

Su visita al servicio médico

A través de su cuenta de Instagram, Galilea Montijo compartió hace unas horas un video, captado desde su camerino, donde habló de la dificultad médica que enfrentó, sólo horas antes de salir a conducir esta importante entrega: “Hola a todos los que andan preguntando y están preocupados por mí, gracias a Dios estoy muy bien, llegué con un cuadro viral, no sé qué está pasando por acá, porque varias de las que vamos a participar en el show nos sentimos mal, comenzó como una gripa, estaba congestionada, se fue al estómago, traía un dolor abdominal fuertísimo, gracias a Dios vinieron los paramédicos, me pusieron suero, ya estoy súper bien”, explicó.

©@Galileamontijo



La conductora dio a conocer que fue atendida por un cuadro viral

La conductora se mostró muy agradecida con Danna Vázquez, su representante, quien se encargó de compartir su foto en el servicio médico. En esta instantánea, que se viralizó rápidamente, se ve a Galilea Montijo, sentada en un sofá, mientras los paramédicos la atienden, lo curiosos es que su novio, Isaac Moreno aparece a su lado sosteniendo un aro de luz, este detalle fue aclarado por la conductora quien explicó por qué necesitaron este recurso: “Tuvieron que ponerme un aro de luz, porque los paramédicos no veían mis venas. Gracias por preocuparse, estoy bien”, dijo.

Vídeo Relacionado: Joe Manganiello se muda con su nueva novia después de su divorcio con Sofia Vergara Loading the player...