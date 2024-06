José Eduardo Derbez revela cómo se siente a tan solo días de convertirse en papá

Para José Eduardo Derbez y Paola Dalay son días de muchas emociones. Y no es para menos, pues en cuestión de días la pareja recibirá a su primera hija, a quien han decidido llamar Tessa. Algo de lo que el actor habló en una reciente entrevista, en la que con total ilusión reveló cómo es que está viviendo la recta final del embarazo de su pareja y si es que se siente listo ya para recibir a su primera hija.

© @paodalay_2203 La pareja se encuentra en la recta final de su embarazo

Fue durante una charla que sostuvo con el programa Hoy, que José Eduardo abrió su corazón para referirse a los sentimientos que han indundado su corazón, ahora que está por debutar como papá, dejando en claro que no hay nada más que desee en estos momentos que concer a su pequeñita. “Pues ya estamos nada más contando el tiempo. Puede ser en cualquier momento. Ya tenemos todo listo, maletas arregladas, ya nada más para que la princesa decida salir”, reveló el intérprete.

Respecto a cómo ha vivido estos últimos días de la dulce espera, el también comediante se dijo emocionado y un poco ansioso, pues debido a la emoción y a las expectativas que tiene respecto a la llegada de su bebita, incluso no ha podido dormir. “Mucho nervio. Me vibra el ojo, luego me vibra el labio. No estoy durmiendo, me duermo tardísimo dándole vueltas a mil cosas o en la madrugada me pongo a hacer cosas del cuarto. Es un estrés sabroso, también mucha emoción. Mucha felicidad y estamos muy contentos los dos”, señaló ilusionado.

© @paodalay_2203 José Eduardo y Paola han decidido llamar a su hija Tessa

En ese mismo sentido, José Eduardo reveló que su mamá, la actriz Victoria Ruffo, está pasando por una situación parecida a la de él, pues se ha mostrado impaciente ante la próxima llegada de Tessa, por lo que ya cuenta las horas para su debut como abuela. “Mi mamá está feliz, emocionada, nunca la había visto tan contenta, eso me da mucho gusto”, finalizó.

¿Cuándo nacerá Tessa?

Hace unas semanas, Paola Dalay despejó algunas dudas de sus seguidores respecto a la llegada de Tessa, a través de las redes sociales, espacio en el que finalmente reveló la fecha en que debutarán como papás al dar la bienvenida a Tessa. La joven publicó un clip en Instagram en el que presume su pancita de embarazada, mismo que acompañó con la frase: “Cuando eres team julio y ya estamos en abril”, en la imagen se percibe ella posando de perfil con un vestido negro ceñido a la cintura. “Ya estamos a nada, qué nervios”, escribió la infliuencer, quien además detalló que la llegada de su primogénita podría darse durante los primeros días de dicho mes.