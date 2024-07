José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convierten en padres de Tessa

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay ya se han convertido en padres de la pequeña Tessa. La pareja recibió a su primera hija en común en las primeras horas del domingo 30 de junio. A través de sus redes sociales, la joven modelo dio a conocer la feliz noticia compartiendo algunos detalles del alumbramiento así como las primeras imágenes de su bebé.

José Eduardo Derbez y Paola Dalay

En su cuenta de Instagram, Paola publicó un video formado por varias imágenes de la bebé, como fotos de sus piecitos y sus manitas. Uno de los detalles más tiernos fue que este clip estaba acompañado con el tema Te esperaba de Carlos Rivera. Junto al mismo, Paola escribió lo siguiente: "Bienvenida al mundo Tessa 30-06-24 10:44 am nació el amor de nuestras vidas 🎀 Papá y yo te amamos con todo el corazón".

José Eduardo Derbez y su pareja anuncian el nacimiento de Tessa View post on Instagram

En cuanto a sus respectivas familias, estas estaban muy emocionadas por la llegada de la bebé. Aislinn Derbez, la hermana mayor de José Eduardo, compartió en Instagram stories una selfie en la que aparece junto al orgulloso papá primerizo, acompañados de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y Aitana, quien se ha convertido en tía por doble ocasión con el nacimiento de Tessa. Junto a la postal familiar, la actriz de películas como A la mala escribió: "Emoción total".

© @aislinnderbez Los Derbez, felices por el nacimiento de Tessa

Al parecer, tanto la mamá como la bebé se encuentran en buen estado, pues horas después del nacimiento Paola compartió el siguiente mensaje en sus stories, agradeciendo a todos por las felicitaciones y los buenos deseos ante la llegada de su bebé. "Gracias por todos sus mensajes tan bonitos, los estoy leyendo todos y poco a poco los iré contestando. Estamos tan felices", se lee en el post de la mamá primeriza, quien ha empezado a escribir un nuevo capítulo en su vida al lado de José Eduardo y la pequeña Tessa.

© @paodalay_2203 Este fue el mensaje de Paola Dalay horas después de la llegada de Tessa

Sus nervios como papá primerizo

Días antes del nacimiento de su bebé, José Eduardo Derbez visitó el matutino de Hoy (Las Estrellas), donde compartió cómo estaba viviendo estos días llenos de emoción. Sincero, el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reveló que los nervios lo estaban invadiendo. “Mucho nervio. Me vibra el ojo, luego me vibra el labio. No estoy durmiendo, me duermo tardísimo dándole vueltas a mil cosas o en la madrugada me pongo a hacer cosas del cuarto. Es un estrés sabroso, también mucha emoción. Mucha felicidad y estamos muy contentos los dos”, señaló.

En ese sentido, el actor de películas como Es por su bien, contó que su mamá también estaba muy emocionada, pues Tessa es su primera nieta, algo que la tiene llena de ilusión. “Mi mamá está feliz, emocionada, nunca la había visto tan contenta, eso me da mucho gusto”, finalizó. Ahora, todo es felicidad para ambos familias, sobre todo para los abuelos; Eugenio Derbez se ha convertido en abuelo por partida doble, pues recordemos que su primera nieta fue Kailani, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann. Por otro lado, Victoria Ruffo ha debutado como abuela. ¡Felicidades!