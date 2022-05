Eugenio Derbez estrena ‘The Valet’, una cinta con corazón latino

¿Qué papel te arrepientes de haber rechazado, de haber dicho que no?

“Hay dos ejemplos muy claros que me sucedieron, que pueden hablar de eso. Uno positivo y uno negativo. El que dejé, que no hice y que me arrepentí toda la vida, fue un día que me llamó un alumno. Estaba empezando mi carrera, muy joven, primera vez que me daban un programa de televisión, y estaba feliz por eso. Me habló un alumno de una escuela de cine para decirme que si podía actuar en una de sus películas para la escuela. Valoré y dije que no podía por el programa de TV. Le tuve que hablar y decir: ‘Perdón, mi querido... ¿cómo te llamas? Alfonso Cuarón, no puedo hacer tu película.

Y le dije que no a Alfonso Cuarón y esa película fue maravillosa, como todo lo que hace él y, desde ahí, no he vuelto a tener oportunidad con él. Me arrepentí, pero en ese momento era lo que tenía qué hacer.

Esa fue una, la otra, cuando me mudo a USA y ya pensando en tener ese equilibrio que ya había entendido que debía tener entre familia y trabajo, llega Hollywood a mi vida. Cuando aterrizo en este país con mi mujer (Alessandra Rosaldo) a punto de parir a mi hija (Aitana Derbez), me dicen: ‘Te quieren para una película con Jake Gyllenhaal, y es muy posible que esta película vaya a los Oscar, es casi un hecho’. Y coincidía con la fecha en la que mi mujer iba a parir.

Fue: o veo nacer a mi hija y estoy con mi mujer durante el parto o acepto esta película, ¡por la cual me mudé a Estados Unidos! Y que es muy posible que esté en los Oscar. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Peo dije: ‘mi familia primero’. Rechacé la película y aunque me dijeron que era una película de Oscar, no me importó, no podía perderme el nacimiento de mi hija.

Creo que el universo conspiró, porque vino ‘CODA’ y la película que rechacé, finalmente no pasó nada y no estuvo en los Oscar. Algo pasó que no quedó como pensaron y me hubiera arrepentido toda la vida por no estar con mi hija. Y el universo me regaló CODA después. O sea que cuando haces las cosas correctas, el universo te las regresa más adelante”.