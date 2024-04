José Eduardo Derbez y Paola Dalay celebran su segundo baby shower junto a Victoria Ruffo

La cuenta regresiva ha comenzado para José Eduardo Derbez y Paola Dalay quien en tan solo unas semanas se convertirán en padres, por primera vez, de la pequeña Tessa, a quien esperan con el corazón repleto de ilusión. De hecho, los futuros papás ya han celebrado sus primeros baby showers, en los que han sido rodeados del amor de sus respectivas familias, las cuales se encuentran igualmente emocionadas por la próxima llegada de Tessa. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la pareja celebró su segundo baby shower por todo lo alto, está vez al lado de Victoria Ruffo, madre se José Eduardo, y de los papás de Paola, una ocasión en la que no escatimaron en detalles y en la que los futuros papás fueron consentidos al máximo.

©@grettellv



José Eduardo estuvo rodeado del amor de sus seres queridos

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, José Eduardo y Paola han compartido algunos vistazos del increíble baby shower con el que celebraron la próxima llegada de su pequeña Tessa, una ocasión en la que se rodearon de sus seres queridos y de sus amigos más cercanos. Entre ellos, pudimos ver a la futura abuelita, Victoria Ruffo, y a la hermana menor del joven actor, Vicky, siendo ellas las más emocionadas de esta ocasión. Entre los invitados también pudimos ver a amigos famosos de la pareja y de Victoria, como lo son Grettell Valdez y Ariadne Díaz, quienes no perdieron la oportunidad de desearles lo mejor en esta nueva etapa de vida a la pareja.

Como era de esperarse, los detalles de este evento fueron cuidadosamente elegidos, por lo que no pudieron faltar los obsequios para los invitados, los grandes arreglos florales y los bocadillos más exquisitos. Además, los anfitriones dispusieron de una elegante mesa de dulces con la que consintieron a sus invitados, quienes sin duda se fueron encantados, pues José Eduardo, Paola y Victoria no escatimaron en detalles.

©@jose_eduardo92



La fiesta estuvo llena de lindos detalles para los invitados

El mensaje de Omar Fayad para los futuros papás

Sin duda alguna, el gran ausente fue Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo, quien actualmente se encuentra en Noruega cumpliendo sus funciones de embajador de México en aquel país. Sin embargo, envió sus mejores deseos a la pareja que está por iniciar su camino en la paternidad. “Queridos José Eduardo y Paola, aunque no estoy físicamente con ustedes, estoy muy feliz y contento de celebrar con el corazón este día tan importante. Gracias por esta primera nieta. Todo mi amor y cariño desde Noruega”, expresó el político mexicano.

La felicidad de Victoria ante su próximo debut como abuela

Para Victoria Ruffo son días de gran felicidad, pues sin duda se encuentra sumamente ilusionada ante la próxima llegada de su primera nieta. De hecho, la actriz ha preparado todo lo necesario para que Tessa sea la más consentida, por lo que ya tiene en casa varios regalos para ella. “La verdad sí estoy muy contenta, me da mucha ilusión y a parte me da mucha alegría ver a José Eduardo contento, ilusionado, nervioso, trae de todo, pero está muy contento, sobre todo. Siempre me dijo que él a los 30 ya quería tener hijos”, contó la actriz para una entrevista concedida a Radio Fórmula.