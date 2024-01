En su nuevo video, Jennifer López hace un guiño a sus tres bodas anteriores

Jennifer Lopez se puso muy creativa para lanzar su sencillo Can’t Get Enough, el primer lanzamiento de su próximo álbum This Is Me... Now. Para el videoclip, la cantante hace referencia a sus múltiples matrimonios, con un detalle al final con el que recuerda con gracia las separaciones por las que ha pasado en su vida personal.

©Jennifer Lopez





Desde los primeros segundos, JLo se muestra de lo más sensual con un vestido de novia poco común: blanco, ceñido un con un corte de corazón en las piernas que coincide con otro corazón de cabeza y que deja ver el abdomen de acero de la también actriz.

Con mucho ritmo, Can’t Get Enough nos presenta una boda cuya ceremonia se celebra en un jardín con invitados que apuestan a que la novia se arrepentirá pronto de aquella decisión. La lluvia, tomada como un mal augurio en un matrimonio, se hace presente mientras la pareja principal se jura amor eterno, pero logran culminar la boda cerrando el momento con una coreografía que nos guía a una gran fiesta.

©Jennifer Lopez





Es en el salón en donde Jen aparece con un nuevo vestido de novia, esta vez estilo coctel con escote palabra de honor, medias y zapatos blancos que contrastan con la gran decoración de flores rojas en el lado izquierdo de la cintura.

Los novios, damas de honor y demás invitados entran al lugar bailando. La fiesta se pone interesante cuando la pareja está en la pista de baile y, de repente, el novio ya no es el mismo de la ceremonia. Como si hiciera referencia a su matrimonio con Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony, la cantante parece muy enamorada en cada una de las tomas en las que su relación es diferene. Al final, vemos a Jennifer en el final de aquellos matrimonios, pues se encuentra en la oficina de sus abogados, analizando el proceso de divorcio después de la gran fiesta que vivió.

©Jennifer Lopez





Ben Affleck y This Is Me... Now

Si bien JLo recuerda de manera indirecta a sus ex, en realidad este álbum está inspirado en su actual esposo -y el amor de su vida-, Ben Affleck. La artista aseguró en varias ocasiones que este nuevo proyecto musical, que incluye 13 temas y será lanzado el 16 de febrero, cuenta sus experiencias amorosas a lo largo de los últimos 20 años, y culmina con el “sí, acepto” que se dio con el actor el año pasado.

This Is Me... Now es la continuación de This Is Me... Then, que lanzó en noviembre de 2002 y que también es el regreso de La Diva del Bronx al estudio luego de una década. Además de estar inspirada por su esposo, JLo trabaja de la mano de Affleck en una cinta coescrita por él que acompaña el lanzamiento del disco, del que nos dieron un adelanto a finales de noviembre.

“Esta experiencia musical es una manifestación, a través de la música, el cine y la realidad, del viaje de una vida en busca de la verdad sobre el amor”, explica ella misma a través de su newsletter.

