Demi Moore deslumbra en Nueva York en mini blazer y cabellera XXL

La actriz estadounidense Demi Moore nos ha cautivado nuevamente con un look que además de sexy, es muy sofisticado. La protagonista de la serie ‘Feud: Capote vs. The Swans’ se encuentra actualmente en la gira promocional de su nuevo proyecto; y su mejor amigo de cuatro patas “Pilaf” es nada más y nada menos que su fiel acompañante. Por ello, este par de semanas las calles de Nueva York se convirtieron en su pasarela privada, donde la vimos desfilar una serie de impresionantes looks, que dieron mucho de qué hablar.

En esta ocasión, la actriz fue captada por los paparazzi mientras salía de los estudios de ‘Colbert Late Show’ -el talkshow del presentador Stephen Colbert- en un blazer corto que hacía lucir sus tonificadas piernas acompañado de una larga cabellera que nos recordó a la icónica melena de la cantante Cher.

La actriz Demi Moore deslumbró con un blazer corto mientras caminaba por las calles de Nueva York

El blazer, que contaba con detalles de encaje a los costados, le llegaba justo arriba de la rodilla, dejando a relucir sus tonificadas y largas piernas. Con botones y una solapa satinada, el pequeño conjunto se ceñía perfectamete a su cintura, resaltando su espectacular figura de reloj de arena. Acompañada de unas medias semi transparentes y unos tacones de punta color negros de la firma italiana Giuseppe Zanotti, la actriz logró la combinación perfecta de sofisticación y sensualidad en un mismo outfit.

En cuanto a la joyería, Moore opto por dejarle el protagonismo a su elegante atuendo, luciendo únicamente un par de brillantes aretes de diamantes y un anillo a juego. ¿El autor de este icónico outfit? Su estilista de cabecera Brad Goreski, quien ha trabajado con la actriz en algunos de sus looks más emblemáticos.

La larga cabellera de Demi Moore inspirada en Cher

A pesar de que es evidente el gran sentido de la moda de Moore, es su deslumbrante belleza la que constantemente llama la atención. En esta ocasión, la actriz de 61 años confió en su maquillista Kritofer Buckle para un look natural y femenino. Una piel luminosa fue la base perfecta de un maquillaje donde unas mejillas y los labios sutilmente rosas fueron los protagonistas.

En cuanto al cabello, DJ Quintero, el hairstylist de celebridades como Lili Collins, Amanda Seyfried y Katie Holmes, fue el autor de este icónico look que nos recordó a la cantante Cher. Una sedosa y lacia cabellera larga hasta la cadera nos hizo recordar la razón por la cual, el pelo XXL está de regreso.

