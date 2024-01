Cómo hacer que crezca el cabello: 8 consejos infalibles de los expertos

Encontrar la rutina ideal para el cuidado de nuestro cabello de pronto puede ser un poco abrumador, con agentes externos como el cambio del clima o la humedad, mantener el cabello siempre sano y brillante puede ser un reto. Además, una cabellera opaca puede ser el resultado de varios factores como daño químico, acumulación de productos, deficiencias nutricionales o la aplicación incorrecta de color. Pero no te preocupes, todo tiene solución, por lo que nos dimos a la tarea de reunirte aquí los 8 mejores consejos de los expertos para hacer que tu cabello se mantenga sano, y por lo tanto, crezca más rápido.

1 Deja de lavarlo en exceso

Sabemos que para todas las mujeres que hacen ejercicio es casi imposible no lavarlo -incluso hasta dos veces al día-, pero la razón por la que recomendamos no hacerlo tan seguido es porque puede llegar a deshidratarse en exceso. Si lo lavas muy seguido, no permitirás que tu cuero cabelludo restaure sus aceites naturales. Puedes probar con shampoo en seco o un chongo relamido para darle a tu cabellera un respiro entre lavadas.

2 Reduce el uso de herramientas de calor

Estilizarlo todos los días, o muy regularmente con herramientas de calor, es una de las principales causas de una cabellera reseca, en especial para las personas con cabello fino y delgado. Y aunque sabemos que dejarlo al natural no es lo mejor para todas, puedes protegerlo cada que lo estilices con un protector de calor de raíces a puntas, esto reducirá el daño en tu cabello.

Procura estilizar tu cabello sin herramientas de calor.

3 Usa un shampoo clarificante

Al usar tantos productos para el cabello en el día a día, pequeñas partículas de estos se van acumulando en tu cuero cabelludo, ocasionando que tu cabello pierda vitalidad. Por lo que te recomendamos usar una o dos veces al mes un shampoo clarificante que te ayudará a limpiar a profundidad. Incluso puedes encontrar mascarillas exfoliantes especiales para el cuero cabelludo en el mercado.

4 Invierte en un humidificador

La clave para un cabello con brillo es mantener la humedad, y un humidificador es la mejor manera de asegurarte de que tu ambiente no se seque demasiado, especialmente durante el invierno, incluso es bueno para la piel seca. Y no sólo puede ayudarte un humidificador para el cabello, si no que puede mejorar tu salud en general al promover la mejora en el sueño y en la reducción de las alergias.

5 Duerme con una funda de almohada de seda

La seda suele ser más suave con el cabello, por lo que puede contribuir a que se rompa menos y se genere menos frizz.Optar por fundas de seda para tus almohadas es una buena forma de cuidar tu cabello sin tener que agregar más pasos en tu rutina. Incluso es bueno para tu piel.

6 Reduce su exposición a los químicos

El uso frecuente de decoloraciones, relajantes o permanentes pueden dañar el cabello y hacer que pierda vitalidad y brillo, por lo que es importante intentar alargar el tiempo de aplicación entre cada sesión, o incluso buscar opciones o tratamientos relajantes que sean orgánicos y con cero o casi nada de formol. En cuanto al color, siempre es mejor buscar a los expertos para que te tiñen el cabello, y pregunta por una buena mascarilla o tratamiento profesional de hidratación posterior al decolorado. Pero, si te quieres comprometer por completo al cuidado de tu cabello, no decolorarlo y sacarle provecho a tu color natural es la mejor opción, de hecho, llevarlo natural y sano es tendencia este año.

7 Corta las puntas regularmente

Incluso si lo tienes decolorado, es importante mantenerte al día con tus despuntes. La base para una cabellera brillante y con crecimiento es la fuerza de tu cabello, por lo que cortar o “podar” las puntas regularmente será vital en su fortalecimiento. Adicionalmente, puedes probar hacerte un masaje en el cuero cabelludo todas las noches con un scalp massager, no sólo ayudará a desintoxicarlo y a estimular el crecimiento, sino que puedes hacerlo con un aceite hidratante.

8 Cuida tu salud

Puede sonar trillado, pero es muy cierto que como estas por dentro se refleja en el exterior. Y una buena alimentación -y suplementación con vitaminas si es necesario o tu médico lo recomienda- es clave para que tu cabello crezca sanamente. Mantener a tu cuerpo con todos los nutrientes que necesita será tu mejor aliado, mientras que las grasas saludables y los alimentos ricos en omega 3, como salmón, aguacate y almendras ayudarán a que tu cabello brille. No olvides también tomar mucha agua para mantenerte hidratada.

