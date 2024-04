Los secretos de Sofía Vergara para mantener su piel radiante a través de los años

Si hay algo en lo que todos, sin importar de dónde seamos, podemos coincidir, es en nuestro amor por Sofía Vergara. La actriz ha logrado conquistar nuestros corazones desde su participación en “Modern Family”, hasta su reciente protagonismo en la serie “Griselda”. No cabe duda que el talento de la colombiana la ha llevado a convertirse en una de las personalidades más queridas de la industria por su esencia latina. A sus 51 años, la actriz nos ha demostrado que el cuidado de la piel y los secretos de belleza pueden ayudarnos a mantener una piel radiante y joven con el paso de los años.

Hace tan solo unas horas, la actriz compartió en sus redes sociales un recuerdo donde podemos verla hace algunos años luciendo espectacular en la playa luciendo un diminuto bikini en color negro. Este recuerdo solo logra confirmarnos una cosa: Sofía Vergara luce tan espectacular hoy como en esa fotografía y todo es gracias a sus secretos de belleza.

Los trucos de belleza y bienestar de Sofía Vergara

Adiós bronceado perfecto

No hay nada que las celebridades amen más que tomar el sol un rato para conseguir ese bronceado envidiable del que todos hablan. Sin embargo, Sofía Vergara tiene en claro que la exposición al sol puede traer efectos negativos a la salud de la piel pues puede acelerar el envejecimiento. Es por eso, que Sofía ha confesado que, al pasar un tiempo en la playa, evita exponer su rostro al sol, aunque eso signifique que su cuerpo se asolee y su rostro no.

©@sofiavergara



La actriz es tan apasionada de la protección solar que lanzó su propia marca de estos productos.

Productos gentiles para la piel

Después de una rutina como actriz bajo los reflectores y las cámaras, Sofía ha descubierto los beneficios de utilizar productos que sean gentiles y suaves para la piel. Es por eso que la colombiana intenta incluir siempre productos no agresivos así como moderar el uso de exfoliantes. Para la actriz no hay nada mejor que utilizar fórmulas aptas para piel sensible cuando de productos se trata.

Belleza por dentro y por fuera

Es bien sabido que lo que comemos o metemos en nuestro organismo tiene un impacto directo en el estado de nuestra piel. Es por eso que la actriz presta mucha atención a su dieta y busca incluir siempre vegetales y frutas en sus alimentos. También ha encontrado en el té verde un aliado del bienestar pues entre los beneficios que ofrece se encuentra la renovación celular, la desinflamación y la protección contra brotes no deseados.

©Sofiavergara



Sofía siempre ha impresionado con su piel radiante y figura escultural.

Limpieza completa

Otro de los grandes secretos de la rutina de belleza de Sofía, es siempre asegurarse de irse a dormir con el rostro completamente limpio. Todos sabemos lo difícil que puede ser llegar después de un largo día de trabajo para retirar el maquillaje, pero la actriz ha descubierto lo beneficioso que es para la piel mantenerla limpia al dormir. Siempre se recomienda hacer el método de doble limpieza con agua micelar y un limpiador para garantizar que todo el maquillaje sea retirado al 100%.