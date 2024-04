Los secretos de belleza atemporales de Angelina Jolie

Con motivo del estreno de la producción de Broadway, “Outsiders”, donde tuvo la oportunidad de participar como productora ejecutiva, Angelina Jolie hizo una aparición espectacular de la mano de su hija Vivienne en la alfombra del gran estreno. Mamá e hija presumieron su amor al teatro al colaborar juntas para la producción de este proyecto teatral. Jolie, nos sorprendió con un look al estilo medieval y con un maquillaje impecable que nos demostró que los secretos de la actriz para su rutina de cuidado personal, son envidiables e infalibles.

Para la ocasión tan especial, la actriz lució un vestido largo en color dorado brillante y satinado que complementó con una capa estilo gamuza en color beige para darle un acabado medieval y de fantasía al look. Sin duda, esta elección nos recuerda a su personaje en “Maléfica” donde la podemos ver en un mundo fantástico. Otro de los aspectos que sorprendió fue el maquillaje atemporal y clásico de la actriz. Con unos labios rojo vibrante, Angelina Jolie se despegó de las tendencias para optar por un maquillaje que nunca pasa de moda. Esta elección, sumado con la radiante piel que la actriz presume nos demuestra que todos sus beauty secrets funcionan y lo hacen de maravilla.

Los secretos de belleza de Angelina Jolie

El tiempo no parece pasar para Angelina Jolie pues, a sus 48 años ha conseguido tener una de las pieles más envidiables de todo Hollywood. No solo luce maquillajes impecables en todos los eventos donde es vista sino que posee una piel sana que no le cobra factura al tiempo. Es de esperar que la vida de una actriz, productora y activista no sea nada sencilla pero Jolie ha encontrado siempre tiempo para cuidar de su rostro y evitar el envejecimiento.

Con menos logras más

La actriz sabe cómo lucir colores vibrantes en sus maquillajes como ahora que pudimos verla portar el tradicional labial rojo para la premiere. Sin embargo, es mucho más común encontrar a Jolie con poco maquillaje o únicamente sus productos de skincare. Esta tendencia, con inclinación al minimalismo, ha permitido a su rostro respirar y oxigenarse sin el obstáculo que el maquillaje puede representar. Además, ha afirmado que elige el maquillaje que usará sabiamente para no saturar su rostro. Es por eso que a veces la veremos con un labial fuerte y otras veces únicamente con un delineado ancho y elegante.

Recomendación de expertos

Angelina Jolie tiene muy claro que no hay nada mejor que escuchar la voz de expertos para cuidar de la piel. Es por eso, que la actriz ha admitido que tiene el mismo dermatólogo desde sus 11 años cuando fue necesario atenderle una cicatriz. La actriz nos demuestra que acudir con un experto en la piel siempre será la prioridad número uno ya que son ellos quienes sabrán mejor que nadie las necesidades de nuestro rostro.

Una rutina básica y suficiente

La rutina de skincare de la actriz no es compleja y tampoco requiere de tratamientos agresivos para la piel. Tal vez sea por genética o por el buen cuidado que Angelina ha tenido pero su piel no necesita de mucho. La rutina básica de la actriz incluye un limpiador suave, protector solar, antioxidantes para evitar las líneas de expresión y ácido glicólico. Este último favorece la renovación celular y actúa como un exfoliante interno.