Kourtney Kardashian y Selena Gomez reviven el manicure ‘grunge’

La noche más importante para la televisión, la 75 entrega de los Premios Emmy 2024, donde se celebró lo mejor del 2023 -incluyendo streaming- también se convirtió en una espectacular pasarela de estilo en su alfombra plateada. Entre sus invitadas estuvieron celebridades como Selena Gomez, Kourtney Kardashian y Travis Barker, Jenna Ortega, Suki Waterhouse y Jessica Chastain, quienes posaron en sus mejores looks dejándonos ver, de la mano de sus estilistas, un preview de las que serán las tendencias más fuertes de este año.

En cuanto a la moda, los colores rojo, borgoña y negro fueron los más elegidos, en cortes estilo sirena y otros más estructurados y minimalistas. Mientras que el vestido es el foco principal, el manicure también juega un rol importante, y en esta ocasión Kourtney Kardashian y Selena Gomez revivieron la tendencia grunge o gótica en uñas.

El manicure ‘grunge’ de Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian eligió un matching look con su esposo el músico Travis Barker, quienes de la mano posaron con un total look negro de esmoquin, incluso con el mismo saco. Sin embargo, Kourtney le dio su toque creativo a su atuendo con un manicure en french con inspiración grunge,que aunque usó guantes de piel para la alfombra, pudimos verlo en otras ocasiones durante la noche.

El manicure fue creado por la manicurista de muchas estrellas de Hollywood, Kim Truong, quien creo un french de línea súper fina con una base natural brillante sobre las uñas al ras de Kourtney, las cuales fueron creadas en inspiración a su esmoquin. Para completar el glam, su maquillaje y peinado continuaron con la misma inspiración grunge, con un peinado relamido hacia un lado con efecto wet look,smokey eyes en tonos negros y grises, una piel glowy y labios nude rosados. Sin olvidar los lentes de sol, que les dio a ambos el look de rockstars.

El estilo ‘ghotic glam’ de Selena Gomez

En cuanto a Selena Gomez, su total look fue uno de los favoritos de la noche por su elección en colores borgoña con un glam totalmente grunge y gótico, que acentuó con impresionantes joyas de Tiffany & Co., por lo que su manicure no se quedaría atrás. De la mano de su nail artist de cabecera, Tom Bachik, crearon un estilo que él mismo compartió en su Instagram como “custom black cherry mani”.

Para diseñarlo, la forma ovalada de la uña jugaba un rol súper importante, como compartió Tom Bachik, ya que querían que complementara el patrón del vestido de Selena. Para conseguir el color, comenzó con una base negra, después una capa de un color cereza intenso, y para el efecto brillante, un poco de polvo rojo cromado, para terminar con un top coat extra brillante. Y para unas manos dignas de un “nailfie”, Tom compartió que uso una crema hidratante de la marca de la cantante.

Vídeo Relacionado: La deshidratación puede afectar tu calidad del sueño Loading the player...